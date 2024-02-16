СБУ задержала еще одного предателя, в этот раз в Харькове.

Так, разоблачен информатор вражеских спецслужб, корректировавший воздушные удары по критической инфраструктуре Харькова.

Как сообщает СБУ, среди основных целей врага – стратегически важные предприятия, в частности ОПК Украины.

Враг планировал получить от своего приспешника геолокацию украинского ПВО.

Фигурант находил места «прилетов» и делал скрытую фото- и видеосъемку.

Полученные данные злоумышленник пересылал спецслужбам России.

Сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения вражеской задачи.

Фигурантом оказался 58-летний мужчина, который по собственной инициативе начал передавать врагу разведывательные данные через мессенджеры.

кроме того, он публиковал в соцсетях сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

Во время обысков был изъят мобильный телефон с поличным.

По материалам СБУ задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

Сейчас предатель находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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