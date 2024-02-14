В салате из пекинской капусты прекрасно сочетаются разные вкусы – не только овощей и мяса.

Очень вкусный салат из пекинской капусты получится, если приготовить его с тунцом. Одним из таких рецептов поделилась автор кулинарной страницы «maryna_ivash».

Для этого салата понадобятся следующие ингредиенты: капуста пекинская – 400 гр, консервированный тунец – 1 банка (лучше целый в масле), яйцо – 2 шт, сливки/молоко – 2 ст.л, сыр твердый – 100 гр, зеленый лук, майонез – 1,5-2 ст.л.

салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты.

Ход приготовления салата из пекинской капусты следующий – пекинскую капусту режем, сыр натираем, лук тоже режем.

Яйца взбиваем со сливками и жарим на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Заворачиваем омлет рулетиком и мелко режем. Добавляем в салат. Также в миску выкладываем тунец и майонез.

Этот салат из пекинской капусты лучше подавать охлажденным.

салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты.

салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты.

Отметим, что пекинская капуста по содержанию питательных веществ вдвое превосходит белокочанную капусту. В свежем виде этот овощ наиболее ценен.

Польза пекинской капусты несомненна – в ней много витаминов, особенно в белых черешках. Это витамины группы В, А, С, РР, то есть весь комплекс необходимых витаминов для поддержания здоровья сердца. В ней также содержится лизин – вещество способствует укреплению иммунитета, улучшает обмен веществ, действует как природное успокаивающее и легкое снотворное.

Пекинская капуста низкокалорийна.

салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты.

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