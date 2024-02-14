Вкусный салат из пекинской капусты готовится просто и быстро и станет украшением любого стола.

В салате из пекинской капусты прекрасно сочетаются разные вкусы – не только овощей и мяса.

Очень вкусный салат из пекинской капусты получится, если приготовить его с тунцом. Одним из таких рецептов поделилась автор кулинарной страницы «maryna_ivash».

Для этого салата понадобятся следующие ингредиенты: капуста пекинская – 400 гр, консервированный тунец – 1 банка (лучше целый в масле), яйцо – 2 шт, сливки/молоко – 2 ст.л, сыр твердый – 100 гр, зеленый лук, майонез – 1,5-2 ст.л.

Салат из пекинской капусты.

Ход приготовления салата из пекинской капусты следующий – пекинскую капусту режем, сыр натираем, лук тоже режем.

Яйца взбиваем со сливками и жарим на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Заворачиваем омлет рулетиком и мелко режем. Добавляем в салат. Также в миску выкладываем тунец и майонез.

Этот салат из пекинской капусты лучше подавать охлажденным.

Салат из пекинской капусты.

Салат из пекинской капусты.

Отметим, что пекинская капуста по содержанию питательных веществ вдвое превосходит белокочанную капусту. В свежем виде этот овощ наиболее ценен.

Польза пекинской капусты несомненна – в ней много витаминов, особенно в белых черешках. Это витамины группы В, А, С, РР, то есть весь комплекс необходимых витаминов для поддержания здоровья сердца. В ней также содержится лизин – вещество способствует укреплению иммунитета, улучшает обмен веществ, действует как природное успокаивающее и легкое снотворное.

Пекинская капуста низкокалорийна.

Салат из пекинской капусты.

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