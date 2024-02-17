Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как приготовить домашнюю куриную ветчину и забыть о ее покупке в магазинах.

Ингредиенты:

1 кг куриного филе

8 куриных голеней на кости (или без кости 1 кг)

200 г бульона из костей (можно использовать костный бульон из моркови, лука и лавра)

1 столовая ложка соли (35 г)

1 чайная ложка молотого черного перца

2 чайные ложки сушеного чеснока

2 столовые ложки паприки

Пакет для запекания, размером 60 см

Инструкции:

Подготовьте куриное филе и голени, обескостите их, если необходимо, и поместите в большую миску, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной посуде приготовьте бульон из костей, моркови, лука и лавра. Для этого просто варите кости в воде в течение нескольких часов, пока не получите ароматный и насыщенный бульон.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте в миску с куриным мясом приготовленный бульон. Это придаст мясу дополнительный вкус и сочность.

Добавьте соль, черный перец, сушеный чеснок и паприку в миску с мясом. Хорошо перемешайте, чтобы все специи равномерно покрыли мясо.

Оставьте мясо мариноваться в специях и бульоне в течение нескольких часов или лучше на ночь, чтобы оно пропиталось вкусом, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Переложите мясо в пакет для запекания. Завяжите концы пакета, чтобы он был плотно закрыт.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Поместите пакет с мясом на противень и отправьте его в духовку на 1,5-2 часа, до готовности.

После того как ветчина будет готова, остудите ее, а затем нарежьте на тонкие ломтики.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, подавайте домашнюю куриную ветчину к столу в качестве закуски или основного блюда.

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