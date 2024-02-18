Для приготовления этого салата из моркови по-корейски понадобится немного ингредиентов и совсем немного времени.

Этот салат с морковью по-корейски готовится просто и быстро, а очень вкусно, пишет Politeka.net.

«Получается очень вкусно», – говорят те, кто любит его готовить.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: морковь по-корейски – 150 гр, крабовые палочки – 200 гр или крабовое мясо, отварные яйца – 2 шт., плавленый сырок – 1 шт., майонез для заправки.

Салат с морковью по-корейски.

Ход приготовления – морковь по-корейски выкладываем в миску, яйца и плавленый сыр натираем, крабовые палочки нарезаем тонкими полосками.

Добавляем соль и перец по вкусу, заправляем майонезом. Вот и все, салат с морковью по-корейски можно подавать к столу.

Салат с морковью по-корейски.

Отметим, что морковь по-корейски можно купить в магазине или на рынке, а можно приготовить дома. К примеру, по очень быстрому и простому рецепту.

Обычно такую ​​морковь готовят с помощью специальной терки. Но, если ее нет, можно воспользоваться овощечисткой. Просто нарежьте тонкими слайсами, а затем нашинкуйте острым ножом.

Добавьте в морковь две чайные лодки сахара, две ч. л соли, одну ч. л молотого кориандра, шесть зубчиков выжатого чеснока. Туда же добавьте 100 мл подсолнечного масла и 2 ст. л столового уксуса, а также одну ч. л красного перца острого.

Морковь по-корейски.

Все ингредиенты тщательно перемешайте, чтобы они распределились равномерно и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Морковь по-корейски получится более сочная, нежная и ароматная, если заправить ее разогретыми уксусом и маслом.

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