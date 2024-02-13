Прокуратура Польши начала расследование по инциденту с украинским зерном на границе.

Ведомство проводит исследования по сбросу зерна с украинских грузовиков на границе с Украиной с подозрением в уничтожении имущества и нарушении таможенной безопасности.

Информацию предоставляет Farmer. По данным полиции, участники протеста сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, отправлявшихся из Украины, и часть зерна высыпалась на дорогу. Оценивается, что с каждого грузовика потеряно примерно тонна зерна.

"Расследование начато по двум статьям - уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. Оно находится на этапе рассмотрения, в ходе которого мы допрашиваем свидетелей, анализируем видеозаписи и документы, связанные с этими перевозками", - заявила пресс-секретарь Люблинской региональной прокуратуры Агнешка Кемпка .

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Инцидент с зерном произошел 12 февраля, когда польские фермеры остановили три грузовика на границе с Украиной и высыпали из них часть украинского зерна, предназначенного для экспорта. В ответ на этот инцидент посол Украины в Польше Василий Зварыч отметил, что украинская сторона обратилась в полицию. Дипломат также сообщил, что украинские дипломаты взаимодействуют с водителями указанных грузовиков.

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