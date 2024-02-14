Паника наступает быстро, когда вы обнаруживаете, что в вашей ванной или кухонной раковине забит ливень.

Есть много способов, как почистить канализацию в доме, не вызывая сантехника. В то время как профессиональная чистка канализации полезно для устранения упорного забитого дренажа и поддержки сантехнических линий в вашем доме, есть также некоторые методы, которые можно использовать своими руками.

Способы очистки канализации, описанные ниже, помогут вам безопасно удалить простые засоры и улучшить дренаж в вашем доме. Также узнайте, какие методы очистки канализации следует избегать.

4 способа почистить канализацию

Основные способы почистить раковину с медленным стеканием воды, которые легко выполнить владельцам домов, включают:

Поршень Инструменты для очистки канализации шнек Природные растворы

Поршни

Один из самых известных и часто используемых способов очистки и прочистки канализации – это использование плунжеров. Поршни необходимы для удаления засоров из унитазов, но многие владельцы домов не понимают, что плунжеры также полезны для прочистки засоров в ванной комнате, кухонном ливне для утилизации мусора и сливы ванны или душа.

Существует два основных типа плунжеров, и каждый из них помогает очистить стоки в разных сантехнических приборах:

Чашечные плунжеры полезны, чтобы устранить засор в раковине, ванне и душе. Они состоят из резиновой чашки на конце плунжерной ручки.

Фланцевые поршни – это туалетные поршни. Они имеют резиновый кусок на конце с резиновой чашкой и вставляемым клапаном в отверстие унитаза. Клапан состоит в чашку, поэтому плунжер также функционирует как поршень чашки для использования в раковине, ванночке и душе.

Чтобы почистить засор из раковин, ванн и душей, используйте поршень чашки:

Наполните раковину или ванночку водой на несколько дюймов. Если у вас двойная раковина, плотно перекройте слив второй раковины. Установите чашку плунжера на дренаж. Перемещайте поршень вверх и вниз примерно в 20 секунд. Делая это, вращайте чашу плунжера, заставляющую воду попадать в канализацию. Снимите плунжер и посмотрите, оставшаяся ли вода выходит через дренаж. При необходимости повторите погружение.

Чтобы прочистить засор из унитазов, используйте поршень с фланцем:

Вставьте фланцевую часть плунжера вниз в отверстие унитаза, при этом чашка поршня закрывает этот выход. Убедитесь, что унитаз наполнен достаточным количеством воды, чтобы покрыть головку плунжера. Сильно нажмите на поршень вниз и потяните вверх, чтобы ослабить засор. Следите за тем, чтобы дренаж был хорошо герметичен, повторяя погружные движения 15-20 раз. Извлеките плунжер и посмотрите, оставшаяся ли вода в чаше движется в канализацию. Если это так, спустите воду в унитазе, чтобы увидеть, нормализуется ли цикл смыва. Если нет, повторите погружение при необходимости.

Инструменты для очистки канализации

Еще одним из способов очистки канализации является использование инструмента для чистки канализации. Эти инструменты можно приобрести в вашем местном магазине товаров для дома, который представляет собой длинный пластиковый кусок с зубцами вдоль него. Подобные инструменты прекрасно очищают стоки, на которых у отверстия дренажа накопился материал, например, волосы в ванне или ливне душа.

Снимите любую пробку или сетчатый фильтр, установленные на вашей канализации, и удалите любой попавший на них мусор. Вставьте инструмент для очистки канализации вниз в канализацию. Втяните инструмент для чистки канализации, чтобы захватить забитый материал и вытащить его из дренажа.

шнек

Способы очистки канализации от более глубоких засоров предусматривают использование сантехнического шнека. Шнек лучше всего использовать для глубоких засоров вблизи септической системы или канализационных засоров. Многие владельцы домов предпочитают, чтобы сантехник использовал для этой работы профессиональные инструменты, но шнеки доступны в магазинах бытовой техники для использования своими руками.

Головка шнека подается вниз по дренажной линии, пока не будет обнаружено сопротивление. Поверните рукоятку шнека, чтобы пробить засор. Втяните шнек, чтобы вытащить любой захваченный мусор из дренажа. Спустите немного воды или смойте туалет, чтобы проверить дренаж. При необходимости повторите процесс.

Пищевая сода, уксус и кипяток

Еще одним из популярных среди домовладельцев способов почистить канализацию является создание безопасного и природного раствора для очистки канализации. Следующие решения безопасны для сантехнических линий вашего дома и эффективны для удаления незначительных засоров из линии.

Пищевая сода и уксус

Некоторые способы очистки канализации также помогают устранить неприятные запахи – пищевая сода и уксус являются ингредиентами, которые помогают освежить канализацию, если их использовать для очистки засоров.

Выполните этот процесс, чтобы очистить унитазы, раковины и ванны.

Насыпьте ½ стакана пищевой соды в канализацию. Налейте ½ стакана белого уксуса в канализацию. Закройте дренажное отверстие и дайте смеси постоять как минимум один час – в случае стойких засоров оставьте смесь на ночь. Вскипятите одну кастрюлю воды. Налейте кипяток в канализацию, чтобы смыть раствор и удалить засор. При необходимости этот процесс можно повторить.

Горячая вода и средство для мытья посуды

Мыло для посуды, смешанное с горячей водой, помогает расщепить жирные отложения в сливных трубах. Просто смешайте 2 столовых ложки мыльного средства в кастрюле с кипящей водой. Далее медленно вылейте его в канализацию.

Источник: mrplumberindy

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