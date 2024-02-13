Помимо пыли и пятен от еды, следы ног и цветные карандаши могут ухудшить внешний вид безупречных обоев. И чем подольше они остаются на материале, тем труднее будет их удалить. А это значит, что владельцы домов столкнулись с непростой работой: как отмыть обои, не повредив их? Что ж, у нас есть несколько предложений и приемов очищения, которыми мы можем поделиться.

Моющиеся обои могут показаться более легкими для очистки, но все же есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

Вытрите пыль сверху вниз – Важно начать с тщательного удаления пыли с обоев. Иначе вы получите большой беспорядок, как только начнете пользоваться водой. Самый быстрый и простой способ отмыть всю накопившуюся пыль – это использовать пылесос со щеточной насадкой. Вы также можете использовать пылевую тряпку, если хотите, но пылесос является более эффективным методом. Начните сверху и двигайтесь вниз, чтобы в итоге собрать пыль, упавшую с пола.

Смешайте мыло и воду – нет необходимости использовать абразивные или агрессивные химические чистящие средства, поскольку первые могут поцарапать защитный слой обоев, тогда как химические чистящие средства могут вызвать реакцию и оставить пятна изменения цвета. Мыла и обычной теплой воды будет более чем достаточно, чтобы поверхность ваших обоев снова стала блестящей и чистой. Размешайте 1-2 столовых ложки мыла в 2 л воды. Если вы заметили, что раствор становится слишком мыльным, добавьте больше воды.

Отмойте каждую часть обоев – рекомендуем вертикально поделить стенку на две части и обрабатывать их поочередно. Поверхность нужно просто увлажнить, а не намочить насквозь. Не работайте с пятнами на этом этапе, поскольку вы можете сосредоточиться на них позже.

Высушите поверхность чистой салфеткой из микрофибры – лучше вытереть поверхность обоев тканью сразу после мытья. Таким образом вы соберете остатки влаги и грязи и предотвратите появление полос.

Обработайте пятна . Вы можете использовать уксус для очистки обоев, но ограничитесь обработкой только тех видов, которые можно мыть. Белый уксус может быть очень полезен для устранения жирной пищи, плесени или коричневых пятен. Он имеет много отличных свойств, два из которых убивают бактерии/грибки и расщепляют жир. Ниже мы погрузимся в разные способы обработки пятен.

Как отмыть не моющиеся обои

Такие обои требуют немного больше ухода и внимания при чистке, поскольку они не подвергаются влажной уборке. Тем не менее, это задача, с которой вы справитесь.