От стирки руками до методов точечной уборки мы поможем вам. Мы расскажем вам, как постирать подушки без стиральной машины, и вы сможете убедиться, что они будут оставаться свежими, чистыми и готовыми к хорошему ночному сну.
Ручная стирка является лучшим и более безопасным методом чистки подушек. Кроме того, бывают случаи, когда единственным вариантом является ручная стирка, например, если у вас есть подушка из пены с памятью.
Как постирать подушки без стиральной машины
Чтобы постирать подушку без стиральной машины, вам придется это делать вручную. Вы можете наполнить ванну или раковину теплой водой с мылом, дать подушке отмочиться примерно на 15-20 минут и за это время потрясти подушку руками по крайней мере дважды. Решайте пятна отдельно с помощью соответствующего пятновыводителя.
Определение вашей подушки
Различные типы подушек и наполнители требуют определенных подходов к чистке.
Техника стирки руками
Наполните ванночку теплой водой и добавьте небольшое количество мягкого моющего средства. Опустите подушку в воду, осторожно сжимая и нажимая на нее, чтобы мыльная вода проникла.
Дайте подушке пропитаться в течение 15-20 минут, иногда нарушая подушку. Слейте воду из ванночки и снова наполните ее чистой водой, чтобы тщательно промыть подушку. Выжмите избыток воды, не выкручивая (это потенциально может вызвать слипание подушки) и дайте подушке полностью высохнуть.
Метод стирки руками в раковине
Если у вас нет доступа к ванной, вы можете воспользоваться раковиной или тазиком для мытья рук. Наполните его теплой водой с мягким моющим средством, образовав мыльный раствор.
Окуньте подушку, осторожно сожмите и нажмите на нее, чтобы удалить грязь и пятна. Тщательно промойте чистой водой и выдавите излишек воды. Высушите подушку на чистом полотенце.
Очистка пятен и удаление запаха
Удаление пятен: Очистите точечно любые видимые пятна или разлитые вещества на подушках. Смешайте мягкое моющее средство и воду или используйте специальное чистящее средство в соответствии с инструкциями производителя.
Смочите чистую ткань или губку в растворе и осторожно промокните загрязненный участок. Избегайте трения, поскольку это может распространить пятно или повредить ткань.
Продолжайте промокать, пока пятно не исчезнет. Промойте чистую воду и промокните сухой тканью, чтобы удалить остатки. Дайте пятну высохнуть на воздухе.
Устранение запаха: если ваши подушки выпустили неприятный запах, обильно посыпьте поверхность пищевой содой.
Оставьте на несколько часов или на ночь, чтобы впитать запахи. Удалите пищевую соду с помощью насадки-щетки и ваши подушки станут свежими.
Источник: carpetcleaninglymm
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