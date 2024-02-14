От стирки руками до методов точечной уборки мы поможем вам. Мы расскажем вам, как постирать подушки без стиральной машины, и вы сможете убедиться, что они будут оставаться свежими, чистыми и готовыми к хорошему ночному сну.



Ручная стирка является лучшим и более безопасным методом чистки подушек. Кроме того, бывают случаи, когда единственным вариантом является ручная стирка, например, если у вас есть подушка из пены с памятью.