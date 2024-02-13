Мобилизация в Украине продолжается, поэтому в сети требуют призвать полицейских и заменить их гражданскими работниками.

Украинцы предлагают призвать полицейских во время мобилизации в Украине, уже владеющих навыками стрельбы и военной подготовкой.

Ответная петиция появилась на сайте президента Украины.

Автор обращения Яблонский Артур считает, что полицейские, уже имеющие опыт стрельбы и военной подготовки, могут стать ценными активами на фронте и помочь в обеспечении национальной безопасности, а также в демобилизации.

Автор петиции привел аргументы призыва полицейских во время мобилизации в Украине.

В частности, полицейские, уже прошедшие ВЛК и имеющие опыт стрельбы и военной подготовки, могут быстро и эффективно адаптироваться к условиям боевых действий на фронте и выполнять различные задачи.

Кроме того, считает автор петиции, мобилизация полицейских не только обеспечит дополнительные ресурсы на фронте, но поможет сохранить их опыт и навыки для будущего.

Замена полицейских новыми гражданскими работниками может оказаться более эффективным использованием имеющихся ресурсов и обеспечить оптимальную распределенность кадров.

Мобилизация полицейских в Украине может помочь укрепить обороноспособность нашей армии и обеспечить дополнительные силы на фронте.

Таким образом, считает автор обращения, можно постепенно заменить мобилизованных работников гражданскими, что также снизит процент коррупции.

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