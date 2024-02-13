Наталья Могилевская призналась, что времени на еду нет, так что приходится есть буквально на ходу.
«Мчу на репетицию, времени на еду как всегда нет…», - отметила Наталья Могилевская, демонстрируя свою трапезу в машине.
В боксе можно увидеть, что Могилевская употребляет много зелени, но, по словам самой певицы, она больше не вегетарианка.
«Уже нет, с семьей это тяжело…», - отметила Наталья Могилевская, держа также в руках сэндвич.
В свою очередь, подписчики певица заметили, что артистка похудела и выглядит очень счастливой. Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, что она вместе с любимым удочерила двух девочек – Мишель и Софию.
«Похудела и вам это идет»,
«Выглядите счастливой»,
«Какая Вы нежная и хрупкая, материнство Вас превратило»,
«Какая вы красивая, материнство вам на пользу»,
"Глаза сияют", - пишут пользователи соцсетей на странице Могилевской.
Ранее Наталья Могилевская рассказывала, что попробовала много диет.
«Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание. Оно прямо очень эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Проще говоря, до ночи с утра и вечером прибавляется несколько часов еще или уже без еды. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и понижению веса", - рассказывала Наталья Могилевская.
Певица также говорила, что основной ее едой были каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы.
Так, на завтрак Наталья Могилевская предпочитала чиа с ягодами и гречишным молоком, а на обед овощное рагу и салат с горчично-медовым соусом.
Также Наталья Могилевская любила борщ с карпатскими грибами и дрожжевой гренкой с семенами, маслом тхи и черной солью.
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