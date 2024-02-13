Певица Наталья Могилевская показала, чем и как питается, когда нет времени, но необходимо соблюдать здоровый образ жизни.

Наталья Могилевская призналась, что времени на еду нет, так что приходится есть буквально на ходу.

«Мчу на репетицию, времени на еду как всегда нет…», - отметила Наталья Могилевская, демонстрируя свою трапезу в машине.

В боксе можно увидеть, что Могилевская употребляет много зелени, но, по словам самой певицы, она больше не вегетарианка.

«Уже нет, с семьей это тяжело…», - отметила Наталья Могилевская, держа также в руках сэндвич.

В свою очередь, подписчики певица заметили, что артистка похудела и выглядит очень счастливой. Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, что она вместе с любимым удочерила двух девочек – Мишель и Софию.

«Похудела и вам это идет»,

«Выглядите счастливой»,

«Какая Вы нежная и хрупкая, материнство Вас превратило»,

«Какая вы красивая, материнство вам на пользу»,

"Глаза сияют", - пишут пользователи соцсетей на странице Могилевской.

Ранее Наталья Могилевская рассказывала, что попробовала много диет.

«Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание. Оно прямо очень эффективно. Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени. Проще говоря, до ночи с утра и вечером прибавляется несколько часов еще или уже без еды. Эта диета хорошо способствует обмену веществ и понижению веса", - рассказывала Наталья Могилевская.

Певица также говорила, что основной ее едой были каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы.

Так, на завтрак Наталья Могилевская предпочитала чиа с ягодами и гречишным молоком, а на обед овощное рагу и салат с горчично-медовым соусом.

Также Наталья Могилевская любила борщ с карпатскими грибами и дрожжевой гренкой с семенами, маслом тхи и черной солью.

Последние новости Украины:

Салат, на котором можно похудеть – звезда "Женского квартала" поделилась классным рецептом.

Ела бы каждый день - Булитко из "Дизель Шоу" раскрыла простой рецепт любимого блюда.

Никто не откажется – Ольга Сумская показала, что приготовить на завтрак.