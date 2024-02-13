Астролог рассказала, чем особен сегодняшний день, 13 февраля, для всех знаков Зодиака.

По словам астролога, сегодняшний день, 13 февраля, просто «гениальный», пишет Politeka.net.

«Сегодня очень интересный день – возможны революционные действия по миру, однако для Украины он открывает рисковое окно изменений до 18.02. А вот воспользуемся ли ими и как именно - совсем другой вопрос», - отметила астролог и автор канала Scorpio.

Что же касается индивидуальных дел, то, по словам астролога, для многих сегодняшний день – это шанс реализовать самые рисковые проекты и изменить ход событий.

«Появляются идеи, новые источники доходов с самой неожиданной стороны. Один из сильных энергетических дней для начинаний, креатива и спонтанных идей. Так что не упустите возможность», - призвала астролог.

Добавим, рожденный сегодня человек по знаку Зодиака – Водолей.

Люди, рожденные под знаком Водолея, часто отличаются своей оригинальностью, независимостью и глубоким интеллектом. Водолеи могут быть очень изобретательными, свободомыслящими и прогрессивными, часто имеют свой взгляд на мир.

Астрологи считают, что у Водолеев идеальная совместимость с Близнецами и Весами, потому что эти знаки также защищает воздушная стихия.

В западной астрологии считают, что Солнце находится в знаке Водолея примерно с 21 января по 20 февраля, в ведической — Кумбха с 13 февраля по 15 марта.

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