Не пропустіть щоденний гороскоп для 12 знаків зодіаку.

ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та економіці, Імператриця та Повішений: у вас з'являться можливості для невеликого зростання, який, у свою чергу, буде уповільнений причинами, спричиненими компанією. Не йдеться ні про яку контратаку, просто не все буде на вашу користь. Ваші фінанси також постраждають так само.

У коханні та оточенні Паж Кубків та Десятка Кубків: з часом ви відчуваєте піднесення та покращення. Те, що колись було незрілим чи дитячим, тепер здається водою під мостом, і ви зосереджені на теперішньому. Принесіть гармонію до своєї сім'ї перед незвичайним торжеством.

У здоров'я та вашої енергії, Дев'ятка Монет та Жриця: насолоджуйтесь своїм настроєм завдяки поєднанню гарної погоди та фізичної енергії вашого тіла. Це правда, що ви вважаєте за краще планувати будинок самостійно просто тому, що більше стикаєтеся зі своїм будинком.

Ваш колір та щасливе число: Бірюзовий та 3.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та господарстві Паж Мечів та Дев'ятка Мечів: є деталі, які вислизають крізь пальці. Загостріть своє почуття сприйняття та поставте бар'єр, перш ніж постраждаєте. Ви будете засмучені витратами, несподіваними чи ні, які вас сильно вразять.

У коханні та оточенні Дурень та Паж Жезлов: виходьте на вулицю, експериментуйте та знайомтеся з новими людьми. Ваше життя вимагає від вас спілкування більше, ніж будь-коли, без необхідності розривати зв'язки. Йдеться просто про розширення вашого кола знань про нові аспекти життя.

У здоров'ї та вашій енергії, Диявол і Дев'ятка Жезлов: нам доводиться боротися з емоційними проблемами, незважаючи на нашу лінощі чи страх перед лікарняною обстановкою. Здоров'я – це не гра, і ви про це дізнаєтесь.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 2.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та економіці Трійка Жезлов та Двійка Монет: ви дізнаєтеся про ті області, на які вже поклали око та які вас цікавлять. Зробіть крок у потрібний момент, і ви досягнете успіху. Ви зможете перевищити деякі витрати завдяки невеликій маржі, яка працює на вашу користь.

У коханні та оточенні Королева Монет і Шістка Меч: іншим очевидно, що ви думаєте і що відчуваєте, проте ви цього не усвідомлюєте. Можливо, тоді проблема полягає у розумінні. У вас буде дещо неприйнятна розмова з другом.

Щодо здоров'я та вашої енергії, Суду та Місяця: спостерігається енергетичний рецидив, але не хвилюйтеся, це відбудеться в дуже певний час, і ви продовжите покращуватись та одужувати.

Ваш колір та щасливе число: Коричневий та 3.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак,

У роботі та господарстві Туз Жезлов та Трійка Кубків: для деяких людей ви будете орієнтиром чи центром уваги. Виявіть свої дари і будьте в змозі керувати обставинами, які поставлені перед вами. Ваш бюджет не зазнає жодних сюрпризів.

У коханні та оточенні Трійка Мечів та Сімка Кубків: зараз не найкращий час для урочистостей. Вам слід сховатися у своїй оселі, у своїй голові і все переосмислити. Це необхідний етап і це нормально, але як спосіб життя ви знаєте, як його треба розвивати.

У здоров'я та вашої енергії, Десятка монет та Двійка Кубків: у вас з'явиться внутрішній імпульс хотіти зустрітися з кимось, не в романтичному, а в енергетичному сенсі, щоб передати вам атмосферу, яку можете вловити лише ви. в той момент.

Ваш колір та щасливе число: Помаранчевий та 1.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та економіці Король Монет і Паж Монет: будьте впевнені, що у вас будуть хороші шанси працювати в команді. Вам не доведеться турбуватися про свої витрати. Можна відпочити кілька днів.

У коханні та оточенні Колісниця та Туз Меч: хоча бувають моменти напруги, ви подолаєте конфронтації з спритністю і силою. Ви ясно уявляєте свої наміри та наміри інших, принаймні, в загальних рисах, і не ув'язнетеся в ситуаціях, які марні для вашого просування. Ви виграли справу в одному зі своїх кіл.

У здоров'ї та вашій енергетиці Колесо Фортуни та Четвірка Жезлов: ви можете трохи застрягти у невиразних та рутинних турботах. Важливо зберігати спокій та не захоплюватися очікуваннями рішень. Слідкуйте за попереком та сечовидільною системою.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 5.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці Королева Жезлов і Лицар Жезлов: зберігайте спокій, виникатимуть різні проблеми, тому ви можете вибирати, з якою енергією ви хочете працювати. Ваші фінанси є прийнятними.