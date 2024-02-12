Не пропустите ежедневный гороскоп для 12 знаков зодиака.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике, Императрица и Повешенный: у вас появятся возможности для небольшого роста, который, в свою очередь, будет замедлен причинами, вызванными компанией. Речь не идет ни о какой контратаке, просто не все будет в вашу пользу. Ваши финансы также пострадают таким же образом.

В любви и окружении Паж Кубков и Десятка Кубков: с течением времени вы ощущаете подъем и улучшение. То, что когда-то было незрелым или ребяческим, теперь кажется водой под мостом, и вы сосредоточены на настоящем. Принесите гармонию в свою семью перед необычным торжеством.

В здоровье и вашей энергии, Девятка Монет и Жрица: наслаждайтесь своим настроением благодаря сочетанию хорошей погоды и физической энергии вашего тела. Это правда, что вы предпочитаете планировать дом самостоятельно просто потому, что больше соприкасаетесь со своим домом.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 3.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве Паж Мечей и Девятка Мечей: есть детали, которые ускользают сквозь пальцы. Обострите свое чувство восприятия и поставьте барьер, прежде чем пострадаете. Вы будете огорчены расходами, неожиданными или нет, которые вас сильно потрясут.

В любви и окружении Дурак и Паж Жезлов: выходите на улицу, экспериментируйте и знакомьтесь с новыми людьми. Ваша жизнь требует от вас общения больше, чем когда-либо, без необходимости разрывать связи. Речь идет просто о расширении вашего круга знаний о новых аспектах жизни.

В здоровье и вашей энергии, Дьявол и Девятка Жезлов: нам приходится бороться с эмоциональными проблемами, несмотря на нашу лень или страх перед больничной обстановкой. Здоровье – это не игра, и вы об этом узнаете.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 2.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и экономике Тройка Жезлов и Двойка Монет: вы узнаете о тех областях, на которые уже положили глаз и которые вас интересуют. Сделайте шаг в нужный момент, и вы добьетесь успеха. Вы сможете превысить некоторые расходы благодаря небольшой марже, которая работает в вашу пользу.

В любви и окружении Королева Монет и Шестерка Мечей: другим очевидно, что вы думаете и что чувствуете, однако вы этого не осознаете. Возможно, тогда проблема заключается в понимании. У вас будет несколько негостеприимный разговор с другом.

В отношении здоровья и вашей энергии, Суда и Луны: наблюдается энергетический рецидив, но не волнуйтесь, это произойдет в очень определенное время, и вы продолжите улучшаться и выздоравливать.

Ваш цвет и счастливое число: Коричневый и 3.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и хозяйстве Туз Жезлов и Тройка Кубков: для некоторых людей вы будете ориентиром или центром внимания. Проявите свои дары и будьте в состоянии управлять обстоятельствами, которые поставлены перед вами. Ваш бюджет не претерпит никаких сюрпризов.

В любви и окружении Тройка Мечей и Семерка Кубков: сейчас не лучшее время для торжеств. Вам следует укрыться в своем доме, в своей голове и все переосмыслить. Это необходимый этап и это нормально, но как образ жизни, вы знаете, как его надо развивать.

В здоровье и вашей энергии, Десятка монет и Двойка Кубков: у вас появится внутренний импульс хотеть встретиться с кем-то, не в романтическом, а в энергетическом смысле, чтобы передать вам атмосферу, которую можете уловить только вы. в тот момент.

Ваш цвет и счастливое число: Оранжевый и 1.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и экономике Король Монет и Паж Монет: будьте уверены в том, что у вас будут хорошие шансы работать в команде. Вам не придется беспокоиться о своих расходах. Можно отдохнуть несколько дней.

В любви и окружении Колесница и Туз Мечей: хотя бывают моменты напряжения, вы преодолеете конфронтации с ловкостью и силой. Вы ясно представляете свои намерения и намерения других, по крайней мере, в общих чертах, и не будете увязнуть в ситуациях, которые бесполезны для вашего продвижения. Вы выиграли дело в одном из своих кругов.

В здоровье и вашей энергетике Колесо Фортуны и Четверка Жезлов: вы можете немного застрять в смутных и рутинных заботах. Важно сохранять спокойствие и не увлекаться ожиданиями решений. Следите за поясницей и мочевыделительной системой.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 5.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике Королева Жезлов и Рыцарь Жезлов: сохраняйте спокойствие, будут возникать самые разные проблемы, поэтому вы можете выбирать, с какой энергией вы хотите работать. Ваши финансы приемлемы.

В любви и окружении Восьмерка Монет и Восьмерка Жезлов: сложно вникнуть в ситуацию, если не знаешь, как она возникла или ее подоплека. Вы не видите вещи ясно. Вам нужно некоторое понимание, которое на данный момент не придет, поэтому не делайте больше шагов, чем следует. Есть обнадеживающий конец общего плана, который вы составили с близкими друзьями.

В здоровье и вашей энергии, Королева Мечей и Шестерка Монет: вам придется начать ограничивать привычки или даже людей, чтобы сбалансировать тело. Твоя шея сегодня может быть немного слабой.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 4.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Рыцарь Кубков и Король Кубков: в вас проявятся щедрость и сострадание. Некоторые друзья даже остановят вас и посоветуют не быть спасителем всех. Всё сказано с благодарностью, но имейте это ввиду.

В любви и окружении Восьмерка Мечей и Двойка Мечей: время от времени вам следует задуматься о том, как к вам относятся окружающие. Подумайте, кто действительно любит вас и не заставляет вас плакать. Есть постоянная семейная проблема.

В здоровье и вашей энергии, Семерка Жезлов и Маг: по крайней мере, ваше энергетическое тело на данный момент сопротивляется этим нагрузкам, потому что мы знаем, что в этом состоянии вы можете заболеть.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 3.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и экономике «Звезда» и «Отшельник»: вы находите новые способы привязать себя к месту, к профессии, и вы будете продолжать изучать ее, потому что видите, что она работает. Не беспокойтесь так о своих финансах. Это неплохая ситуация, и вы это знаете.

В любви и окружении, Башня и Семерка монет: вы собираетесь щелкнуть или показать, что что-то в романтической сфере не то, что вы хотели. Это ваше личное дело, и вы не хотите беспокоить кого-либо еще. У вас есть открытые семейные фронты, но вы можете решить их более срочно.

В здоровье и вашей энергии Солнце и Мир: сияющие, энергичные, батарейки перезаряжены и, следовательно, все переливается, но мы всегда можем перенаправить эти силы на другие виды деятельности. Организуйте сбалансированное общее обследование.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 8.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и экономике Король Мечей и Папа: вы обратитесь к фигуре, не обязательно к начальнику, которая у вас есть в качестве ориентира, чтобы улучшить свои качества. Внимательно прислушивайтесь к советам и используйте свои способности, когда сможете приступить к работе. Будьте сбалансированы со своими доходами и расходами.

В любви и окружении Тройка Монет и Четверка Монет: агент поддержки и продвижения могут стать отличными проектами и обязательствами, которые подтолкнут вас относиться к своей эволюции с большей серьезностью и энтузиазмом. Рискните и сделайте шаг вперед. Однако в социальных вопросах вы должны сделать шаг назад. Возьмите значительную отступление, чтобы не ошпариться темой, которая вас не устраивает.

Что касается здоровья и вашей энергии, Шестерка Жезлов и Рыцарь Монет: практикуйте движения и действия, которые обеспечивают большой эффект или динамизм. Ваши запасы энергии и сил помогут сделать сегодняшний день насыщенным.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 5.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и хозяйстве Двойка Жезлов и Император: вы начинаете видеть, что есть вещи, выходящие за рамки того, что у вас есть. Ожидания хороши, когда они реалистичны и соответствуют нашим обстоятельствам. Вы хотите изменить свою ситуацию, и это будет означать, что есть части, от которых вам придется отказаться.

В любви и окружении Пятерка Монет и Пятерка Жезлов: будет дождь проблем во всех смыслах. Будут ошибки, которые вы совершили, а также вещи, которые вы впитали в себя другие, принимая чью-либо сторону. Если вы вооружены смелостью и умеете аргументированно защищаться, вы сможете продвинуться вперед. Вы поверите, что мир против вас.

В здоровье и вашей энергии Шестерка Кубков и Пятерка Кубков: вами овладеет ностальгия и разочарование. Это будут очень специфические моменты, которые даже пробудят в вас желание бороться за дела, которые, по вашему мнению, стоят того. Следите за своим лицом и областью груди на предмет синяков или порезов.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 2.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике Справедливость и Восьмерка Кубков: прошлые проблемы решены, одна сторона в пользу, а другая нейтральна. Вы будете рассматривать это как решение, позволяющее не пострадать обеим сторонам, но вы знаете, что за этим стоит что-то еще. Вам придется одолжить определенную сумму или материальный товар, но вы не будете этому очень рады.

В любви и окружении Смерть и Король Жезлов: одна сторона должна умереть, быть изгнанной. Вы должны это сделать, потому что, если будет наоборот, вы воспримете это как нападение. Мужчина в семье берет дело в свои руки, и, возможно, начинаются проблемы.

Что касается здоровья и вашей энергии, Десятка Жезлов и Пустая карта: бремя, которое вы накапливаете, начнет проявляться в виде сдавливания или растяжения нижней части тела. Это будет особенный сон или момент, который вы воспримете как божественную защиту. Вы знаете, что оно там.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 8.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Четверка Мечей и Семерка Мечей: изолируйтесь на мгновение. Проанализируйте свои шаги и оставьте остальных людей в стороне. Будьте собой со своими амбициями и желаниями в отношении карьеры. Будьте осторожны со своими вещами и особенно с теми, кому вы их одалживаете.

В любви и окружении Четверка Кубков и Десятка Кубков: вас ждет множество моментов переосмысления. Слушайте себя в тишине и вы сделаете выводы, без мнения родных и друзей. Для них будут моменты счастья, несмотря на ваше психическое состояние.

В здоровье и вашей энергии, Королева Кубков и Туз Кубков: ваша чувствительность может проявиться больше, чем следовало бы. Вместо того, чтобы быть чем-то негативным, у вас есть способность контролировать это и стараться не подвергаться влиянию всего, как если бы это было что-то плохое.

Ваш цвет и счастливое число: Гранат и 4.

Источник: magic.horoscope.

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