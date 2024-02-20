Эксперты Пенсионного фонда Украины разъяснили широко распространенный вопрос о возможности получения скидок на коммунальные услуги. Согласно сведениям, в Украине существуют определенные категории граждан, которым предоставляется возможность оплатить только четверть от расчетов за коммунальные услуги, что составляет 25%. Однако такое право не предоставляется всем. Пенсионный фонд Украины объясняет, что эта льгота доступна только определенным категориям населения, обладающим определенным статусом или заслугами. В частности, могут воспользоваться этой возможностью следующие группы лиц:

ветераны боевых действий;

пострадавшие в результате событий Революции Достоинства;

бывшие заключенные фашистских концлагерей во время Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться этой льготой, граждане Украины должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Это можно сделать как лично, так и дистанционно, используя онлайн-сервисы или отправку документов по почте. Также важно отметить, что граждане, не имеющие права на льготы, могут обратиться в Пенсионный фонд для получения субсидии. Процедура получения помощи максимально упрощена, поэтому подать заявку можно через несколько минут, воспользовавшись веб-порталом Пенсионного фонда Украины или порталом "Действие".

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