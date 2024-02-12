В Харькове прошло прощание с семьей Путятиных, погибших в пожаре 9 февраля.

12 февраля состоялось прощание с семьей Ольги Путятиной, прокурора Чугуевской окружной прокуратуры. Ольга, ее муж и трое сыновей стали жертвами пожара, возникшего в Немышлянском районе Харькова в результате ударов российских дронов.

Об этом сообщает Суспільне.

На церемонию прощания, которая состоялась на 18 кладбище, собрались родные, друзья и коллеги погибшей Ольги Путятиной из прокуратуры. Младшего сына семьи, 10-месячного Павла, похоронили в одном гробу с матерью.

Пожар в Немышлянском районе Харькова 9 февраля начался в результате ударов российских беспилотников по нефтебазе. Это привело к утечке горючего и возгоранию. Сгорело по меньшей мере 15 домов, в результате чего погибли семь человек, включая троих детей, и еще трое получили ранения. Следователи полиции сообщили, что российские дроны типа Shahed ударили по территории предприятия.

Среди погибших была прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры 35-летняя Ольга Путятина, ее муж и трое сыновей. Последняя работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года и находилась в декретном отпуске на момент трагедии.

11 февраля объявили День траура по погибшим, а 12 февраля в 11:00 спасатели завершили ликвидацию последствий пожара на нефтебазе после почти 60 часов работы.

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