Для этого вкусного салата с ананасами понадобятся всего пять ингредиентов и совсем немного времени.

Салат с ананасами – это сочное и простое в приготовлении блюдо, которое можно приготовить, как на праздник, так и на обед или ужин.

Все зависит от ингредиентов. Салат с ананасами готовят и с индейкой, и с крабовыми палочками, ветчиной и другими вкусными ингредиентами.

Еще одним рецептом салата с ананасами поделилась автор страницы Ольга Чимич.

«Мой любимый салатик, который я называю «5 ингредиентов». Свежий, вкусный и простой в приготовлении», – отметила блогер.

Салат с ананасом.

Итак, для салата с ананасами следует взять такие ингредиенты – куриное филе большое 1 шт., сыр твердый 150 гр., пекинская капуста, консервированный ананас 1 банка, консервированная кукуруза 2/3 банки, сметана – 2 ст.л, майонез - 3 ст. л., соль и перец по вкусу.

Филе отвариваем до готовности в подсоленной воде. Капусту, сыр и филе порезать средним кубиком.

Салат с ананасом.

Все ингредиенты смешать в миске со сметаной и майонезом. Посолить, поперчить и перемешать.

Вот и все, салат с ананасами можно подавать на стол!

«Один из моих самых любимых после Цезаря»,

«Люблю этот салат», – комментируют пользователи Инстаграм этот рецепт.

Отметим, что ананас богат витамином С, который помогает укрепить иммунную систему, защищает от вирусов и бактерий, а также способствует заживлению ран.

Также ананас содержит множество полезных микроэлементов, таких как марганец, важный для здоровья костей и обмена веществ, а также витамин В6, который необходим для нормальной работы мозга.

Ананас содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают повреждение клеток, а также содержит много воды и диетических волокон, что помогает создать ощущение сытости и контролировать аппетит. Потому, кроме всего прочего, ананас помогает контролировать вес.

Последние новости Украины:

Крабовый салат по-новому – звезда "МастерШеф" дала улучшенный рецепт популярного блюда.

Разметут со стола – что добавить в салат из пекинской капусты, чтобы было еще вкуснее.

Салат из пекинской капусты, когда хочется что-нибудь вкусное – быстрый рецепт.