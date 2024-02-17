Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала на своей странице в Инстаграм, как приготовить хрустящкю курочку с рисом и приправами. Кулинар уверяет, что для приготовления не надо много времени и сил.

Ингредиенты:

4 куриные голени (без кожуры и кости)

1 стакан риса

4 стакана воды

Соль

Перец горошком

Лавровый лист

Инструкции:

Начнем с приготовления бульона. В большой кастрюле смешайте 4 стакана воды с куриными голенями. Добавьте соль, перец горошком и лавровый лист по вкусу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой на среднем огне около 30-40 минут, пока куриное мясо не станет мягким и сочным, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Отдельно промойте рис под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Отложите на досушивание.

Когда куриные голени будут готовы, достаньте их из бульона и отделите мясо от костей. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, в этот же бульон добавьте промытый рис. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите рис под крышкой на среднем огне около 15-20 минут, пока рис не станет мягким и пропитается ароматом куриного бульона.

После того как рис приготовится, добавьте нарезанное куриное мясо обратно в кастрюлю с рисом и бульоном. Тщательно перемешайте.

Подавайте "Курочку с рисом" горячей, посыпав сверху свежими зелеными травами, если желаете, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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