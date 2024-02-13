Этот простой в приготовлении салат с ананасами особенно понравится тем, кто любит блюда без добавления майонеза.

Если вы любите блюда с легкой сладкой ноткой и нежным вкусом – рецепт салата с ананасом может вам понравиться.

Рецептом салата с ананасами без майонеза поделилась фудблогер «anastasia_zhakulina».

Для его приготовления понадобятся отварное куриное филе, свежий огурец, консервированная кукуруза, консервированные ананасы, сыр.

Для заправки в салат с ананасами можно взять греческий йогурт, горчицу в зернах и чёрный перец.

Салат с ананасами без майонеза.

Ход приготовления салата с ананасами элементарный – куриное филе, ананас и огурец нарезаем, твердый сыр натираем. К ингредиентам добавляем консервированную кукурузу.

Соединяем йогурт, горчицу и чёрный перец.

Салат с ананасами заправляем соусом, добавляем соль и перец, и можно подавать к столу.

Салат с ананасами без майонеза.

В комментариях к рецепту пользователи соцсетей отмечают, что салат с ананасами будет вкуснее, если курицу не сварить, а запечь.

«Делаем такой 20 лет, только без огурцов»,

«Заменили вареное филе на запеченное, очень вкусно получилось, если сравнивать с классической версией, гораздо вкуснее и свежее, чем с майонезом».

Отметим, что ананасы полезны благодаря высокому содержанию клетчатки, витамина С, магния и витаминов группы В. Ананас является одним из богатейших пищевых источников аскорбиновой кислоты.

Ананасы оказывают положительное влияние на пищеварение, иммунитет, нервную систему, сердце и сосуды.

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