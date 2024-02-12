Православный праздник 13 февраля - в этот день также чествуется день памяти епископа Никиты Печерского
В народе дату 13 февраля называли днем Никиты, Никитой Коником, Хранитель молний, Никита Пожарник, его называли хранителем от огня, молний и жаркого солнца.
Раньше наши предки считали, что в свое время святой Никита мог своими молитвами потушить пожар и даже уберечь от засухи летом.
В том случае, если 13 февраля случался пожар - наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.
Издавна в этот день было принято выходить ночью на улицу, особенно если ясно светили звезды, и обращаться к ним - раньше верили, что небесные светила подарят глазам здоровье.
Наши предки старались не заниматься рукоделием 13 февраля, в том числе, нельзя вышивать и шить, потому что это приведет к заболеванию глаз.
Нельзя менять прическу, дабы потом не было проблем с волосами.
Запрещено проводить вечер наедине, потому что будешь одинок еще долго.
Существуют приметы 13 февраля:
Если синички громко поют – к ранней и теплой весне.
13 февраля прохладный и пасмурный день –значит весна придет еще нескоро и будет холодной.
На деревьях виден иней – к большому количеству меда летом.
Источник: ТСН.
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