Церковный праздник 13 февраля, в православном календаре верующие чтят день памяти святого Мартиниана Кесарийского.

Православный праздник 13 февраля - в этот день также чествуется день памяти епископа Никиты Печерского

В народе дату 13 февраля называли днем Никиты, Никитой Коником, Хранитель молний, Никита Пожарник, его называли хранителем от огня, молний и жаркого солнца.

Раньше наши предки считали, что в свое время святой Никита мог своими молитвами потушить пожар и даже уберечь от засухи летом.

В том случае, если 13 февраля случался пожар - наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.

Издавна в этот день было принято выходить ночью на улицу, особенно если ясно светили звезды, и обращаться к ним - раньше верили, что небесные светила подарят глазам здоровье.

Наши предки старались не заниматься рукоделием 13 февраля, в том числе, нельзя вышивать и шить, потому что это приведет к заболеванию глаз.

Нельзя менять прическу, дабы потом не было проблем с волосами.

Запрещено проводить вечер наедине, потому что будешь одинок еще долго.

Существуют приметы 13 февраля:

Если синички громко поют – к ранней и теплой весне.

13 февраля прохладный и пасмурный день –значит весна придет еще нескоро и будет холодной.

На деревьях виден иней – к большому количеству меда летом.

Источник: ТСН.

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