Пекинская капуста прекрасно подходит с разными продуктами, но ее можно использовать не только для приготовления вкусных салатов.

Так, пекинская капуста превратит всеми любимые голубцы в новое блюдо, которое для некоторых окажется даже вкуснее, чем классика.

«Впервые готовила голубцы с пекинской капустой и скажу честно – мне гораздо больше понравилось. Во-первых, капусту гораздо легче разделять на листья. Буквально несколько минут в кипятке и капуста сама распадается. А листья такие тоненькие и мягкие, что для моих деток, которые не очень любят капусту в голубцах – это просто находка. А и еще открытие данного рецепта – сырный соус. Вкусно и необычно», - рассказала автор кулинарного канала и фудблогер Ира Лагошняк.

Голубцы с пекинской капустой.

Итак, для приготовления голубцов из пекинской капусты нужны такие ингредиенты – пекинская капуста – достаточно большая, 300 г фарша, 1 стакан отварного до полуготовности риса, 2 луковицы, 1 морковь, 1 болгарский перец (но можно и без него), соль и перец.

Для соуса к голубцам из пекинской капусты нужны такие продукты - 150 г сметаны (или густые сливки), петрушка\укроп, 100 г твердого сыра, 2 помидора (также можно без них), 1 ст л муки, соль и перец.

Шаг первый – пекинскую капусту пропарить и разобрать на листья, срезать толстый край.

Отдельно необходимо обжарить лук, морковь. Болгарский перец порезать кубиком. Затем смешать фарш, зажарку, перец и рис, отваренный до полуготовности. Посолить, поперчить и перемешать.

Следующий шаг – формируем голубец.

"На край капусты выкладываем начинку и формируем длинный рулетик (идет примерно 1-1,5 ст.л. начинки на голубец)", - рассказала фудблогер о ходе приготовления голубцов из пекинской капусты.

Голубцы с пекинской капустой.

Выкладываем голубцы в форму и заливаем их до середины водой – выпекаем 40-50 мин до готовности риса.

Готовим соус для голубцов – сметану, муку, зелень, соль, перец, сыр взбить в блендере, добавить резаные томаты и по желанию чеснок. Выливаем все на голубцы и равномерно распределяем. Снова ставим в духовку на 20-30 мин до загустения соуса и зарумянивания.

«Обещаю, будет вкусно», – заверила кулинар.

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