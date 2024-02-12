Горячая ванна + пушистое белое полотенце = настоящая роскошь, но как сохранить эти полотенца пушистыми и белыми?

Возможно, вам захочется воспользоваться отбеливателем, который чистит и дезинфицирует в частности полотенца.

Однако со временем отбеливатель может ослабить волокна и сделать полотенца менее впитывающими.

Это также может вызвать пожелтение ткани. Кроме того, бытовой хлорный отбеливатель — довольно агрессивное химическое вещество, которое может обжечь кожу.

Как отбелить полотенца: используйте правильное количество моющего средства

Использование слишком малого количества моющего средства означает, что то, что вы используете, не будет столь эффективным. Однако использование слишком большого количества моющего средства оставляет остатки на полотенцах, делая их более твердыми и менее впитывающими, когда они высыхают.

Используйте теплую воду

Одна из самых важных вещей, которую следует учитывать, думая о том, как стирать полотенца, — это температура воды, рекомендуется температура 40 градусов по Цельсию.

Вода будет достаточно теплой, чтобы избавиться от микробов в одной из самых грубых вещей в вашем доме, но не настолько горячий, чтобы повредить волокна и оставить определенные типы пятен.

Стирать только с белым

Вы знаете, что, если стирать белые полотенца красными, вы получите розовые полотенца. Не следует стирать полотенца даже вместе с одеждой самых светлых цветов, включая бежевую. Причина в том, что цвет все равно может проникнуть на полотенца с высокой впитывающей способностью и вызвать серость.

Как отбелить полотенца, не используйте смягчитель ткани

Может показаться очевидным, что кондиционер для белья поможет сохранить ваши полотенца пушистыми и мягкими. Хотя на самом деле это плохая идея. Кондиционер для белья разработан таким образом, чтобы прилипать к тканям и покрывать их тонким слоем. Это делает их менее впитывающими.

Используйте уксус

Один из самых удивительных секретов чистки белых полотенец без отбеливателя заключается в том, что это всего лишь еще одна из многих вещей, которые следует чистить с помощью уксуса . Добавление от полстакана до чашки белого дистиллированного уксуса при каждой стирке поможет удалить пятна и отбелить полотенца: вы можете добавить его в дозатор для кондиционера для белья. Разбавьте одну часть уксуса в четырех частях воды и распылите ее непосредственно на пятна — это также способ их предварительной обработки.

Как отбелить полотенца, используйте пищевую соду

Пищевая сода — еще один из тех волшебных ингредиентов, которые очищают практически все. Добавление полстакана пищевой соды в ваш обычный стиральный порошок повысит его очищающую и отбеливающую способность. Паста из пищевой соды и воды, нанесенная непосредственно на пятна, поможет ослабить и удалить их.

Используйте перекись водорода

Если вы зациклились на идее, что отбеливатель — лучший способ сделать белое белье белым, почему бы просто не сменить тип отбеливателя? Перекись водорода (3%) — это отбеливатель, не содержащий хлора, который справляется со своей задачей без негативных побочных эффектов. Просто добавьте полстакана вместе с обычным стиральным порошком.

Как отбелить полотенца: предварительное замачивание в лимоне

Есть веская причина, почему лимон является распространенным ингредиентом натуральных чистящих средств : он работает! Для особо стойких пятен попробуйте предварительно замочить их в лимонном растворе. Наполните большую кастрюлю водой, нарезанным ломтиками лимоном и доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте белые полотенца и дайте им впитаться в течение часа, прежде чем стирать.

Источник: hgtv.ca.

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