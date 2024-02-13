Мобилизация в Украине продолжается, между тем военный эксперт рассказал, сколько на самом деле граждан необходимо призвать.

Мобилизация в Украине продолжается даже после одобрения 7 февраля Верховной Радой в первом чтении законопроекта об усилении мобилизации идут дискуссии.

Накануне президент озвучил число 500 тысяч человек, что необходимо призвать.

Однако в военный эксперт Павел Нарожный считает, что если сейчас в армию уйдут столько людей, их будет "нереально будет научить и отправить воевать".

Эксперт считает, что мобилизовать в Украине возможно гораздо меньше граждан.

"С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать", – говорит Нарожный.

Он добавил, что в Украине пока много полигонов, воинских частей, инструкторов и офицеров и даже если мобилизованных научить, то нужно будет формировать новые воинские части и соответствующую технику.

"Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч", – сообщил военный эксперт.

Украинцы в комментариях отреагировали на мнение военного эксперта по мобилизации в Украине:

"Я не военный но людьми и только людьми вопрос не решит. В Украине люди закончится они быстрее. И это факт. Я не понимаю почему мы не производим оружия? Инженеры есть! АТ шники есть! Почему большой бизнес гуляет среднему тоже что-то досталось",

"Не можем себе этого позволить. Эксперты финансировать подсчитали что максимум что можно накрести это 230 тысяч. Если более 15% мужчин мобилизуют то экономика и оставшаяся стремительно падать еще. А какой смысл, лопатами воевать".

Источник: 24 канал.

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