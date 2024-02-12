На первом видео видно, как она записывает видео в автомобиле, не реагируя на то, что ее фиксируют камерой.

В городе Надвирна, Ивано-Франковской области, возникло недоразумение из-за поступка девушки, которая танцевала под музыку и снимала веселое видео. Она сидела в своем автомобиле возле церкви и танцевала под музыку, когда рядом проходил автомобиль с погибшим на войне воином Вооруженных Сил Украины.

Эту информацию обнародовали в одном из местных Telegram-каналов.

На первом видео видно, как она записывает видео в автомобиле, не реагируя на то, что ее фиксируют камерой.

По словам автора записи, правоохранители немедленно вмешались в эту ситуацию.

"Здесь они везут парня, который погиб, а эта девушка просто танцует под музыку бездумно. Ее автомобиль стоит возле церкви, звук музыки с машины по полной. Она прямо сейчас записывает себе какое-то видео", - отметил автор.

На втором видео девушка попыталась разговаривать на английском языке, называя русских "братьями" и обвиняя военных ВСУ в убийстве врагов.

Напомним, что в Одессе подобную любительницу России быстро нашли. Полицейские отправили на скамью подсудимых 43-летнюю местную жительницу по обвинению в коллаборационной деятельности. Женщина активно выражала поддержку России и публично отрицала осуществление вооруженной агрессии против Украины и временную оккупацию территорий.

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