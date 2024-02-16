Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить гуляш из простых ингредиентов и добавить в блюдо особый вкус благодаря паприке.

Ингредиенты:

1 банка тушенки (около 400-500 г)

2 средних лука

3-4 средних картофелины

2 столовые ложки масла (для обжарки)

1 столовая ложка молотой паприки

2 зубчика чеснока

Соль по вкусу

Перец (по желанию)

Зелень для украшения (петрушка, укроп)

Подготовка ингредиентов:

Лук мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Обжарка лука:

На среднем огне разогрейте сковороду с маслом. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, помешивая, до мягкости и золотистости, около 5-7 минут.

Добавление тушенки и картофеля:

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, к луку добавьте тушенку и картофельные кубики. Помешивайте в течение 2-3 минут.

Приправление:

Добавьте молотую паприку и чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались приправами.

Тушение:

Добавьте немного воды, примерно стакан, чтобы покрыть ингредиенты. Подайте кипеть, затем уменьшите огонь и дайте гуляшу постоять под крышкой на слабом огне около 15-20 минут, пока картофель не станет мягким, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Проверка на готовность:

Проверьте картофель на мягкость вилкой. Если он мягкий, блюдо готово.

Подача:

При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Подавайте гуляш горячим, посыпав сверху мелко нарезанной зеленью, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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