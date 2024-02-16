Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить гуляш из простых ингредиентов и добавить в блюдо особый вкус благодаря паприке.
Ингредиенты:
- 1 банка тушенки (около 400-500 г)
- 2 средних лука
- 3-4 средних картофелины
- 2 столовые ложки масла (для обжарки)
- 1 столовая ложка молотой паприки
- 2 зубчика чеснока
- Соль по вкусу
- Перец (по желанию)
- Зелень для украшения (петрушка, укроп)
Подготовка ингредиентов:
Лук мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.
Обжарка лука:
На среднем огне разогрейте сковороду с маслом. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте, помешивая, до мягкости и золотистости, около 5-7 минут.
Добавление тушенки и картофеля:
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, к луку добавьте тушенку и картофельные кубики. Помешивайте в течение 2-3 минут.
Приправление:
Добавьте молотую паприку и чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались приправами.
Тушение:
Добавьте немного воды, примерно стакан, чтобы покрыть ингредиенты. Подайте кипеть, затем уменьшите огонь и дайте гуляшу постоять под крышкой на слабом огне около 15-20 минут, пока картофель не станет мягким, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Проверка на готовность:
Проверьте картофель на мягкость вилкой. Если он мягкий, блюдо готово.
Подача:
При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.
Подавайте гуляш горячим, посыпав сверху мелко нарезанной зеленью, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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