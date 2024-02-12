Певица Alyona Alyona рассказала о своем фирменном и вкусном блюде, которое она любит и готовить, и есть.

Этим рецептом репер Alyona Alyona поделилась в разговоре с Машей Ефросининой, пишет Politeka.net.

Выяснилось, что Alyona Alyona очень любит блины, но не обычные, а кабачковые.

Итак, для приготовления блинов по рецепту Alyona Alyona понадобятся такие ингредиенты Кабачки – 2 средних, яйца – 2-3 (в зависимости от размера), молоко – 300 мл, масло – 1 столовая ложка, твердый сыр – 30-50 г Мука (при необходимости ), разрыхлитель – 1 чайная ложка, соль, перец – по вкусу.

Блины будут с начинкой, поэтому для нее понадобятся кисломолочный творог – 300 г, укроп.

Ход приготовления блинов: кабачки разрезаем пополам и достаем семена ложкой.

Натираем кабачки на средней терке и отставляем на 10 минут, чтобы пустили сок.

После сок сливаем.

Блины из кабачков.

Следующий шаг – натираем на мелкой терке твердый сыр.

Затем в глубокой миске смешиваем яйца с молоком, растительным маслом, натертым сыром, разрыхлителем, солью и перцем. Добавляем в массу натертые кабачки. Хорошо перемешиваем.

Следующий шаг – при необходимости, добавляем муку, чтобы получить нужную консистенцию.

Начинаем жарить блины – с двух сторон на среднем огне.

Блины из кабачков.

Для начинки смешиваем кисломолочный творог с мелко нарезанным укропом, солим.

Последний шаг – заворачиваем начинку в блины и блюдо можно подавать на стол!

Поклонники Alyona Alyona в комментариях очень оценили этот рецепт блинов.

«Вкусность!»,

«Ох и вкуснейшие получились блины! Спасибо за рецепт!»,

"Alyona Alyona так вкусно рассказывала, что я не ждала рецепта, что-то делала сама. Молока вдвое меньше брала, муки чтоб тесто как на блины, ну и жарила тоже блины, переворачивала осторожно и очень хорошие получились, золотистые, наверное, благодаря сыру, потому что обычно такие как салатовые. Сложила их вчетверо, можно было еще тертый сыр в середину положить»,

«К начинке, по вкусу, конечно, не помешает зубчик чеснока» .

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