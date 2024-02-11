Какой церковный праздник 11 февраля - по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского.

Святому Власию издавна принято молиться об исцелении болезней, особенно тех, что связаны с горлом, а также о здоровье домашних животных, в частности коров.

Также раньше было принято просить о помощи в делах, финансовом достатке, мире и Божьем благословении.

Этот день важно в кругу близких, также раньше 11 февраля старались устроить застолье и накормить хорошим кормом домашних питомцев и скот.

Народный праздник называется Власьев день.

В дату 11 февраля запрещено держать домашний скот голодным – потому что хозяева тоже будут голодать.

В этот день запрещается много работать, также нельзя ссориться с близкими и ругаться.

Не рекомендуется 11 февраля злоупотреблять алкоголем или переедать.

Вечером нельзя ходить в гости.

Народные приметы и традиции 11 февраля

Наши предки в этот день смотрели, какой день: если 11 февраля выпало много снега - это к ранней весне.

Иней на деревьях - к скорым морозам.

Оттепель 11 февраля означает, что холодных дней уже к весне не будет.

Ярко светит Луна – летом ждите сильные грозы, а если вороны сидели на вершинах деревьев — к сильному снегопаду.

Источник: Униан.

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