Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкусную и нежную запеканку с капустой для всей семьи, подмечая, что такой вариант блюда очень полезен, так как будет богат витаминами.

Ингредиенты:

1 средняя кочан капусты

200 гр бекона, нарезанного

1 пучок зеленого лука, нарезанного

3 яйца

200 мл сметаны

2 ст. ложки разрыхлителя (можно использовать разрыхлитель для теста или соду)

3 ст. ложки муки

Соль и перец по вкусу

150 гр моцареллы, натертой

Инструкции:

Подготовка капусты:

Нашинкуйте капусту и поместите ее в большую миску, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Посолите капусту и помассируйте ее руками до тех пор, пока она не станет мягкой. Оставьте капусту в стороне.

Приготовление начинки:

Нарежьте бекон и зеленый лук. "Мастер Шеф" Литвинова дале советует, добавьте нарезанный бекон и зеленый лук к капусте и тщательно перемешайте.

Приготовление заливки:

В маленькой миске смешайте яйца, сметану, разрыхлитель и муку. Посолите и поперчите по вкусу.

Сбор запеканки:

Смешайте капусту с беконом и зеленым луком с заливкой и перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты. Переложите смесь в жаропрочную форму.

Завершение:

Натрите моцареллу сверху равномерным слоем.

Покройте форму пергаментом или фольгой, чтобы предотвратить пересыхание капусты во время запекания, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Предварительно разогрейте духовку до 160 градусов.

Запекайте запеканку в предварительно разогретой духовке при 160 градусах Цельсия в течение примерно 1 часа, или пока верх не станет золотистым и хрустящим.

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