Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкусную и нежную запеканку с капустой для всей семьи, подмечая, что такой вариант блюда очень полезен, так как будет богат витаминами.
Ингредиенты:
- 1 средняя кочан капусты
- 200 гр бекона, нарезанного
- 1 пучок зеленого лука, нарезанного
- 3 яйца
- 200 мл сметаны
- 2 ст. ложки разрыхлителя (можно использовать разрыхлитель для теста или соду)
- 3 ст. ложки муки
- Соль и перец по вкусу
- 150 гр моцареллы, натертой
Инструкции:
Подготовка капусты:
Нашинкуйте капусту и поместите ее в большую миску, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Посолите капусту и помассируйте ее руками до тех пор, пока она не станет мягкой. Оставьте капусту в стороне.
Приготовление начинки:
Нарежьте бекон и зеленый лук. "Мастер Шеф" Литвинова дале советует, добавьте нарезанный бекон и зеленый лук к капусте и тщательно перемешайте.
Приготовление заливки:
В маленькой миске смешайте яйца, сметану, разрыхлитель и муку. Посолите и поперчите по вкусу.
Сбор запеканки:
Смешайте капусту с беконом и зеленым луком с заливкой и перемешайте, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты. Переложите смесь в жаропрочную форму.
Завершение:
Натрите моцареллу сверху равномерным слоем.
Покройте форму пергаментом или фольгой, чтобы предотвратить пересыхание капусты во время запекания, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Предварительно разогрейте духовку до 160 градусов.
Запекайте запеканку в предварительно разогретой духовке при 160 градусах Цельсия в течение примерно 1 часа, или пока верх не станет золотистым и хрустящим.
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