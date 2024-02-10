Мобилизация в Украине продолжается, Давид Арахамия признал, что действующая система призыва украинцам не нравится, однако отметил, что "принуждение должно быть".
Как рассказал Арахамия в эфире телемарафона "Единые новости", рассматривается вариант с введением в Украине электронного "сертификата защитника".
Отмечается, что сертификат во время мобилизации в Украине нужен для систематизации всех военнообязанных данных, а также в борьбе с уклонистами.
"Никому не нравится, когда ездят автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или в магазине где-то ловят", - говорит глава фракции и добавил, что по этой причине нардепы и предлагают "альтернативу, чтобы и дальше проводить мобилизацию".
Также Арахамия напомнил период пандемии ковида, когда украинцы носили с собой сертификат, подтверждающий вакцинацию личности.
Власти, по его словам, в разгар мобилизации в Украине, также нужно знать, сколько людей может быть призвано, и таким образом спланировать так называемую "смартмобилизацию".
Военнообязанный благодаря сертификату, когда его мобилизуют, сможет подготовиться и решить все дела.
Напомним, из Украины в Венгрию одновременно пытались незаконно уехать почти полсотни мужчин.
Так, из одиннадцати областей Украины пытались уехать в Венгрию сорок мужчин.
Известно, что организаторы незаконной переправки уклонявшихся брали за "услуги" от 4 500 до 8 500 долларов.
Пограничники составили административные протоколы на задержанных мужчин.
Кроме того, они сообщили в полицию об этих перевозчиках.
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Мобилизации в Украине: появилось требование внести изменения в призыв определенной категории мужчин.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.