Українці вимагають змінити норму щодо мобілізації в Україні аспірантів, які навчаються на контрактній основі.

Так, українці вимагають змінити норму щодо призову аспірантів на контрактній основі під час мобілізації в Україні.

Відповідна петиція з'явилась на сайті президента України.

"Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №10449, за яким аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. Згідно з ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Проте, не зрозуміло на якій підставі саме аспіранти, які навчаються на контрактній основі, підлягають мобілізації", - йдеться у петиції, що зареєстрував Колосок Едуард.

За його словами, необхідно змінити норму, щоб люди які вже навчаються могли змогу закінчити навчання навіть під час мобілізації в Україні.

"У людей, у котрих вже майже готова дисертація, вже стільки роботи проведено, грошей витрачено (на оплату контракту) вони такі ж люди як і ті, що навчаються на бюджеті. Всі інші категорії залишилися без змін, лише затронули аспірантів.

Вважаю за необхідне змінити норму, щоб люди які вже навчаються могли змогу закінчити навчання та отримати ступінь доктора філософії/доктора мистецтв", вважає автор петиції.

Станом на 7 лютого петиція набрала 18 274 голосів з 25 000 необхідних для того, щоб її розглянув президент.

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