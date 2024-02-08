Так, украинцы требуют изменить норму призыва аспирантов на контрактной основе во время мобилизации в Украине.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10449, согласно которому аспиранты, которые учатся на условиях контракта, будут подлежать призыву во время мобилизации. Согласно ст. 53 Конституции Украины каждый имеет право на образование. Однако, непонятно на каком основании именно аспиранты , которые учатся на контрактной основе, подлежат мобилизации", - говорится в петиции, зарегистрированной Колоском Эдуардом.

По его словам, необходимо изменить норму, чтобы люди, которые уже учатся, могли закончить обучение даже во время мобилизации в Украине.

"У людей, у которых уже почти готова диссертация, уже столько работы проведено, деньги потрачены (на оплату контракта) они такие же люди, как и учащиеся на бюджете. Все остальные категории остались без изменений, только затронули аспирантов. Считаю необходимым изменить норму, чтобы люди, которые уже учатся, могли закончить обучение и получить степень доктора философии/доктора искусств", - считает автор петиции.

По состоянию на 7 февраля петиция набрала 18 274 голоса из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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