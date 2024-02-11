Крабовый салат всегда является хорошим выбором или на обычный стол, или на выходные, или для гостей.

Этот рецепт крабового салата обрадует тех, кто любит это блюдо, но все же хочет новых вкусов, пишет Politeka.net.

«Если вам надоел обычный крабовый салат, попробуйте такой», – предлагает автор страницы «iratymoschuk».

Итак, для крабового салата по-новому понадобятся следующие ингредиенты: Крабовые палочки 250 грамм, Помидоры 300 грамм, Твердый сыр 100 грамм, Кукуруза 150 грамм, Сухарики, Майонез.

Крабовый салат по-новому.

Салат выкладываем слоями, поэтому нужна широкая тарелка и кулинарное кольцо.

Первый слой – немного майонеза.

"В помидоре вырезаем середину, которая будет растекаться, оставляем только стенки, нарезаем их кубиком, это будет первый слой. Немного майонеза. Слой крабовых палочек. Немного майонеза. Кукуруза. Немного майонеза. Твердый сыр натереть на мелкой терке», - рассказала автор страницы о ходе приготовления салата.

Крабовый салат по-новому.

Відправляємо салат в холодильник хоча б на 30 хв.

Тем временем готовим сухарики – хлеб нарезаем на кубики, сбрызгиваем маслом, солим, перчим, посыпаем итальянскими травами и запекаем в духовке 7-10 мин.

Достаем салат, смазываем слой сыра майонезом и посыпаем его сухариками.

Снимаем кольцо и салат можно подавать на стол.

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