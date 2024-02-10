Чтобы пятна от пота не испортили вашу одежду, просто приготовьте раствор для смачивания и пасту для удаления пятен, затем воспользуйтесь зубной щеткой, чтобы почистить пятно и постирать в машине. Действуйте, как только вы заметите, что пятна от пота накапливаются, чтобы они не распространялись и не закреплялись дальше, и всегда проверяйте этикетку ухода за вашей одеждой относительно любых особых требований, таких как химчистка, перед обработкой. Просмотрите следующие пять шагов, чтобы узнать, как избавиться от старых пятен от пота.
Как избавиться от пятен от пота под мышками
Наконец-то избавьте свои рубашки от пятен пота с помощью простого пятиэтапного процесса, приведенного ниже. Соберите все, что вам понадобится, чтобы создать замачивание и пасту для удаления пятен, затем намочите рубашку, отожмите раствор, нанесите пасту и постирайте в машине. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом этапе процесса.
ЗАПАСЫ
- 2 стакана воды
-
1 чашка белого уксуса
-
½ стакана пищевой соды
-
1 столовая ложка соли
-
1 столовая ложка перекиси водорода
-
Зубная щетка или ложка
Шаг 1: Приготовьте раствор для замачивания
Чтобы избавиться пятен от пота, сначала приготовьте смесь из 2 стаканов воды и 1 стакана белого уксуса. Замочите в этой смеси рубашку с пятнами от пота на 30 минут.
Шаг 2: Отожмите избыток воды
После 30 минут замачивания отожмите рубашку, чтобы избавиться от лишней воды, и разложите рубашку на ровной поверхности.
ШАГ 3: СОЗДАЙТЕ ПАСТУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
Вот секретная формула, которая поможет вам удалить пятна от пота. В миске приготовьте пасту, используя ½ стакана пищевой соды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку перекиси водорода и хорошо перемешайте.
ПРОСТО СКАЖИТЕ НИ ХЛОРНОМУ ОТБЕЛИТЕЛЮ
У вас может возникнуть соблазн отбелить пятна от пота, но хлорный отбеливатель на самом деле может ухудшить пятна от пота, сделав их более темными. Если вы действительно хотите использовать отбеливатель, потянитесь к кислородному отбеливателю, который имеет другую химическую структуру, которая легко удаляет белковые пятна.
ШАГ 4. Вычистите пятно зубной щеткой
Нанесите пасту на пятна от пота и дайте смеси впитаться в течение 20 минут. Вы можете нанести пасту с помощью старой зубной щетки или зачерпнуть ложкой смесь и втереть ее в пятно пальцами.
ШАГ 5: МАШИННАЯ СТИРА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Через 20 минут пора постирать рубашку в стиральной машине на самом горячем уровне воды , рекомендованном на этикетке по уходу. Высушите вещь на линии: тепло от сушильной машины закрепит любое пятно, которое вы не увидите, пока ткань влажная. Если пятно осталось после высыхания, повторите шаги необходимое количество раз, чтобы избавиться от нее.
И все это! Вы только что спасли свою рубашку за 5 простых шагов. Нет пота.
Источник: washers
Читайте также:
Как избавиться от пятен от дезодоранта: 6 простых шагов
Как убрать запах пота из одежды без стирки: эффективный метод
Как удалить пятна от дезодоранта из одежды: ужасные пятна исчезнут навсегда