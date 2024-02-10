Через 20 минут пора постирать рубашку в стиральной машине на самом горячем уровне воды , рекомендованном на этикетке по уходу. Высушите вещь на линии: тепло от сушильной машины закрепит любое пятно, которое вы не увидите, пока ткань влажная. Если пятно осталось после высыхания, повторите шаги необходимое количество раз, чтобы избавиться от нее.

И все это! Вы только что спасли свою рубашку за 5 простых шагов. Нет пота.

Источник: washers

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