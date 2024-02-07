Дезодорант може потьмяніти на футболці. Від світлих смуг на темних футболках до жовтих або плямистих пахв на світліших, вони можуть накопичуватися і зрештою зіпсувати улюблений предмет одягу.

Але не втрачайте надії. Перш ніж відмовитися від сорочки, забрудненої дезодорантом, скористайтеся цими порадами, щоб вивести стійкі плями.

1 . Використовуйте нейлонові панчохи на свіжих слідах