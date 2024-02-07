Дезодорант може потьмяніти на футболці. Від світлих смуг на темних футболках до жовтих або плямистих пахв на світліших, вони можуть накопичуватися і зрештою зіпсувати улюблений предмет одягу.
Але не втрачайте надії. Перш ніж відмовитися від сорочки, забрудненої дезодорантом, скористайтеся цими порадами, щоб вивести стійкі плями.
1 . Використовуйте нейлонові панчохи на свіжих слідах
Одразу після нанесення дезодоранту темна сорочка часто залишає білі сліди. На щастя, є швидке та ефективне рішення. Для темного одягу спробуйте натерти білі смуги дезодоранту капроновими панчохами. Або спробуйте потерти пляму іншою бавовняною тканиною, наприклад сухим рушником або чистим носком.
2 . Замочіть в білому оцті
Білий оцет, основний засіб для чищення вдома, може допомогти усунути стійкі зміни кольору та плями, спричинені дезодорантом. Перш ніж кинути забруднену футболку в прання, замочіть її в мисці з оцтом приблизно на годину, а потім обережно почистіть пляму запасною чистою зубною щіткою. Оцет можна використовувати як для світлого, так і для темного одягу.
3 . Змішайте харчову соду і воду
Харчова сода — це ще один продукт домашнього вжитку, який справляє магічні дії з плямами. Змішайте харчову соду з водою до утворення густої пасти. Потім нанесіть пасту безпосередньо на пляму від дезодоранту та дайте їй постояти щонайменше 20 хвилин, перш ніж змити її гарячою водою. Для більш стійких плям залиште пасту на ніч, а потім виперіть сорочку в пральній машині.
4 . Спробуйте воду та лимонний сік
Як і харчова сода, лимонний сік може бути сильним засобом для лікування плям. Змішайте рівні частини лимонного соку та води, потім вилийте суміш прямо на пляму. Якщо сорочка біла або світла, залиште її на сонці приблизно на годину після нанесення суміші. Сонце в поєднанні з кислотністю лимонного соку допомагає створити природний відбілюючий ефект, який може допомогти видалити знебарвлення сорочки.
5 . Використовуйте перекис водню
Перекис водню допомагає видалити плями лише на білому одязі, оскільки вона може знебарвити більш темний предмет одягу. Найкраще використовувати його лише на білому одязі з бавовни або тканин із сумішшю поліестеру. Не можна використовувати на шовкових, атласних або вовняних матеріалах. Щоб видалити плями від дезодоранту за допомогою перекису водню, змішайте ½ склянки перекису водню з 2 склянками прохолодної води, а потім замочіть весь одяг принаймні на 30 хвилин перед циклом прання.
6. Спробуйте придбаний у магазині засіб для виведення плям
Хоча це може бути більш бюджетним, щоб зробити це самостійно, вам не обов’язково робити власний засіб для виведення плям. Засіб для виведення плям, придбаний у магазині, може бути таким же ефективним, до нього додається інструкція на упаковці.
Джерело: Nike
Читайте також:
Як видалити плями дезодоранту з темного одягу: дієві поради
Як видалити плями від дезодоранту з одягу: жахливі плями зникнуть назавжди
Як відіпрати рушники від бруду та стійких плям: допоможе один дієвий спосіб