Дезодорант может потускнеть на футболке. От светлых полос на темных футболках до желтых или пятнистых подмышек на более светлых, они могут накапливаться и в конце концов испортить любимый предмет одежды.

Но не теряйте надежды. Прежде чем отказаться от рубашки, загрязненной дезодорантом, воспользуйтесь этими советами, чтобы вывести стойкие пятна .

1 . Используйте нейлоновые чулки на свежих следах.