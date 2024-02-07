Дезодорант может потускнеть на футболке. От светлых полос на темных футболках до желтых или пятнистых подмышек на более светлых, они могут накапливаться и в конце концов испортить любимый предмет одежды.
Но не теряйте надежды. Прежде чем отказаться от рубашки, загрязненной дезодорантом, воспользуйтесь этими советами, чтобы вывести стойкие пятна .
1 . Используйте нейлоновые чулки на свежих следах.
Сразу после нанесения дезодоранта темная сорочка часто оставляет белые следы. К счастью, есть быстрое и эффективное решение. Для темной одежды попробуйте натереть белые полосы дезодоранта капроновыми чулками. Или попробуйте потереть пятно другой хлопчатобумажной тканью, например сухим полотенцем или чистым носком.
2 . Замочите в белом уксусе
Белый уксус, основное средство для чистки дома, может помочь устранить стойкие изменения цвета и пятна, вызванные дезодорантом. Прежде чем бросить загрязненную футболку в стирку, замочите ее в миске с уксусом примерно на час, а затем осторожно почистите пятно запасной чистой зубной щеткой. Уксус можно использовать как для светлой, так и для темной одежды.
3 . Смешайте пищевую соду и воду
Пищевая сода – это еще один продукт домашнего обихода, который оказывает магические действия с пятнами. Смешайте пищевую соду с водой до образования густой пасты. Затем нанесите пасту непосредственно на пятно от дезодоранта и дайте ему постоять не менее 20 минут, прежде чем смыть горячей водой. Для более стойких пятен оставьте пасту на ночь, а затем постирайте рубашку в стиральной машине.
4 . Попробуйте воду и лимонный сок
Как и пищевая сода, лимонный сок может быть мощным средством для исцеления пятен. Смешайте равные части лимонного сока и воды, затем вылейте смесь прямо на пятно. Если рубашка белая или светлая, оставьте ее на солнце примерно на час после нанесения смеси. Солнце в сочетании с кислотностью лимонного сока помогает создать естественный отбеливающий эффект, который поможет удалить обесцвечивание рубашки.
5 . Используйте перекись водорода
Перекись водорода помогает удалить пятна только на белой одежде, поскольку она может обесцвечить более темный предмет одежды. Лучше всего использовать его только на белой одежде из хлопка или тканей со смесью полиэстера. Нельзя использовать на шелковых, атласных или шерстяных материалах. Чтобы удалить пятна от дезодоранта с помощью перекиси водорода, смешайте ½ стакана перекиси водорода с 2 стаканами прохладной воды, а затем замочите всю одежду по крайней мере на 30 минут перед циклом стирки.
6. Попробуйте приобретенное в магазине пятновыводитель
Хотя это может быть более бюджетным, чтобы сделать это самостоятельно, вам не обязательно делать собственное пятновыводительство. Пятновыводитель, приобретенный в магазине, может быть таким же эффективным, к нему прилагается инструкция на упаковке.
Источник: Nike
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