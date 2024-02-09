Святого Харалампия всячески пытали, однако он оставался невредим благодаря Божьей помощи.
Его молитвы приводили к чудесам, привлекая к вере множество людей.
В народе 10 февраля зовется Ефремовым днем.
В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом, особенно мужчинам.
Не рекомендуется одалживать хлеб или соль, потому что в следующем году можно оказаться в финансовых трудностях.
Кроме того, ни в коем случае нельзя 10 февраля убивать насекомых, не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков.
Запрещено также оставлять немытую посуду, ведь домовые особенно любят чистоту.
Существуют народные приметы 10 февраля:
Раньше говорили, что если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;
если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;
ветер на Ефрема - не к добру, поэтому раньше считалось, что ветреный день на Ефрема – к сырому лету
ночью луна на небе ясная — значит весной будет много грозовых дождей;
если снег накрыл крыши — ждите в этом году щедрый урожай.
День Ангела 10 февраля отмечают владельцы таких имен: Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна.
Источник: ТСН.
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