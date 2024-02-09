Церковный праздник 10 февраля по новому календарю, в Украине чтят память священномученика Харлампия.

Святого Харалампия всячески пытали, однако он оставался невредим благодаря Божьей помощи.

Его молитвы приводили к чудесам, привлекая к вере множество людей.

В народе 10 февраля зовется Ефремовым днем.

В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом, особенно мужчинам.

Не рекомендуется одалживать хлеб или соль, потому что в следующем году можно оказаться в финансовых трудностях.

Кроме того, ни в коем случае нельзя 10 февраля убивать насекомых, не только сверчков, но и тараканов, клопов и пауков.

Запрещено также оставлять немытую посуду, ведь домовые особенно любят чистоту.

Существуют народные приметы 10 февраля:

Раньше говорили, что если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;

если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;

ветер на Ефрема - не к добру, поэтому раньше считалось, что ветреный день на Ефрема – к сырому лету

ночью луна на небе ясная — значит весной будет много грозовых дождей;

если снег накрыл крыши — ждите в этом году щедрый урожай.

День Ангела 10 февраля отмечают владельцы таких имен: Ефрем, Георгий, Исаакий, Феодосий, Домна, Маркияна.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Митрополит Епифаний обнародовал важное обращение.

Переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.