Средство для мытья посуды

Неабразивный скраб

Старая зубная щетка

Пищевая сода

Дистиллированный белый уксус

Скрепка для бумаги

Как почистить конфорки газовой плиты

Снимите крышки конфорок

Если у вас более варочная поверхность со стоячим индикатором, закройте газовый клапан перед началом работы.

Многие газовые горелки имеют съемный керамический диск на верхней части горелки для рассеивания пламени. Если у вас есть этот тип, снимите диск с конфорки, прежде чем убедиться, что конфорки полностью остынут.

Снимите головки горелок

Под крышками головка горелки расположена на газовой трубке. Снимите головки горелок, приподняв их прямо вверх. Не сгибайте и не повреждайте электрод зажигания, если плита имеет такую ​​конструкцию.

Замочите части

Замочите головки и колпаки конфорок в смеси жидкого моющего средства и теплой воды или дистиллированного белого уксуса и воды примерно на 20–30 минут, разрыхляя затвердевший мусор.

Головки и крышки горелок для скраба

Используя неабразивную салфетку и старую зубную щетку, удалите пятна от еды со всех поверхностей головок конфорок и крышек. Если в отверстиях порта остался мусор, используйте выпрямленную скрепку, чтобы выкопать его, но будьте осторожны, чтобы не повредить металл и не копайте слишком глубоко.

Сделайте пасту из половины пищевой соды и половины воды для стойких пятен. Нужно нанести пасту на поверхность головок и колпачков горелок и почистить неабразивной подушечкой и зубной щеткой.

Повторяйте при необходимости, пока не будут удалены остатки пищи.

Промойте и высушите детали

Тщательно промойте все части под проточной водой, встряхивая их, чтобы удалить лишнюю воду, затем высушите тканью. Дайте всем частям полностью высохнуть на воздухе, прежде чем повторно собирать горелки.

Очистите другие части плиты, такие как решетки и поддоны. Такой же метод замачивания и очистки является надежным способом очистки этих частей.

Снова соберите горелки

После полного высыхания установите поддоны, головки конфорок, крышки и решетки. Для печей с электронным зажиганием: не сгибайте и не повреждайте электроды зажигания при повторной установке головок горелок.

Снова зажгите пилотные огни

Для печей со стоячими индикаторными лампами: следуйте инструкциям производителя по повторному зажиганию пилотного пламени.

Проверьте горелки, чтобы убедиться, что они работают должным образом — любой необычный цвет или форма пламени может указывать на то, что головки горелок не полностью высохли или что колпаки неправильно установлены на головках горелок.

Источник: thespruce

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