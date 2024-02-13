Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить быструю и вкуснюу закуску на новый лад. По словам Литвиновой, драники уже стали чем-то обыденным и являются привычным для многих блюдом, однако с добавлением новых ингредиентов рецепт заиграет новыми красками.

Ингредиенты:

500 г картофеля

150 г лука

60 г ветчины

1 яйцо

50 мл молока

1 ст. ложка муки

Соль и перец по вкусу

10 г масла

Инструкции:

Натрите картофель на средней терке, затем выложите на сито и отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте лук очень мелко или натрите на терке.

Нарежьте ветчину очень мелко.

В миске смешайте яйцо и молоко до однородности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в отдельной небольшой посуде отложите немного смеси яйца и молока, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков.

В большой миске смешайте картофель, лук и ветчину. Посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте сковороду диаметром 24 см на максимальном огне и добавьте немного растительного масла, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите смесь картофеля, лука и ветчины на разогретую сковороду и равномерно распределите по дну сковороды.

Залейте сверху смесью яйца и молока, используя ложку для равномерного распределения по поверхности.

Готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 8-10 минут, чтобы дерун пропекся.

После этого накройте сковороду пергаментной бумагой и снимите крышку. Переверните дерун и продолжайте запекать еще 8 минут без крышки, чтобы образовалась хрустящая корочка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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