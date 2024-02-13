Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить быструю и вкуснюу закуску на новый лад. По словам Литвиновой, драники уже стали чем-то обыденным и являются привычным для многих блюдом, однако с добавлением новых ингредиентов рецепт заиграет новыми красками.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 150 г лука
- 60 г ветчины
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 1 ст. ложка муки
- Соль и перец по вкусу
- 10 г масла
Инструкции:
Натрите картофель на средней терке, затем выложите на сито и отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте лук очень мелко или натрите на терке.
Нарежьте ветчину очень мелко.
В миске смешайте яйцо и молоко до однородности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в отдельной небольшой посуде отложите немного смеси яйца и молока, добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков.
В большой миске смешайте картофель, лук и ветчину. Посолите и поперчите по вкусу.
Разогрейте сковороду диаметром 24 см на максимальном огне и добавьте немного растительного масла, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите смесь картофеля, лука и ветчины на разогретую сковороду и равномерно распределите по дну сковороды.
Залейте сверху смесью яйца и молока, используя ложку для равномерного распределения по поверхности.
Готовьте на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 8-10 минут, чтобы дерун пропекся.
После этого накройте сковороду пергаментной бумагой и снимите крышку. Переверните дерун и продолжайте запекать еще 8 минут без крышки, чтобы образовалась хрустящая корочка, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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