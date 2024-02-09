Из Украины в Венгрию одновременно пытались незаконно выехать почти полсотни мужчин.

Так, из одиннадцати областей Украины пытались уехать в Венгрию сорок мужчин.

Как сообщили в ГНСУ, удалось пресечь попытку 40 мужчин незаконно уехать из Украины в Венгрию.

Пограничники назвали число уклонистов на границе – абсолютным рекордом.

Сотрудники ГНСУ остановили 40 мужчин у границы, сообщается, что они пытались выехать из Украины в Венгрию на двух микроавтобусах.

"Водители перевозили 38 мужчин – это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В ее составе – мужчины из 11 областей Украины", – говорится в сообщении.

Известно, что организаторы незаконной переправки уклонявшихся брали за "услуги" от 4 500 до 8 500 долларов.

Пограничники составили административные протоколы на задержанных мужчин.

Кроме того, они сообщили в полицию об этих перевозчиках.

В данный момент идет установка всех деталей схемы.

"... в Украине дошли до того, что человек например с рождения инвалид получил статус непригодного за много лет до настоящего времени, а ему повесточка приходит! Лояльности к такому государству, которого вы ждете?",

"никому, ничего не виноват. Но как моему племинику сказали, если руки, ноги есть, то значит и воевать годен. А то что у него целая куча бумаг, справок никого не интересует",

"да это же дно. Самое реальное".

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