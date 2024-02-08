9 февраля в церковном календаре – день памяти святого Панкратия, который по преданию был современником Иисуса Христа.
Также Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Раньше в этот день наши предки шли на службу в церковь, чтобы помолиться святым о помощи и благополучии в семье.
Издавна считается, что Иоанн Златоуст защищает людей, которые находятся в отчаянии.
Иоанну Златоусту молились и просили о прибавления разума и поиске себя.
Архиепископа принято считать заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.
Существуют и запреты в этот день, что сегодня нельзя делать:
В этот день желательно избегать порезов, ожогов и травм.
Также запрещено мыть голову - это считается дурной приметой, ведь так можно лишиться разума.
Нельзя дарить и принимать подарки, ведь в них может быть порча.
Пересчитывать деньги - к бедности.
Этот день считается неудачным для свадьбы и венчания
Известно и о приметах на 9 февраля:
луна белая - к похолоданию, красная - к сильному ветру;
если в этот день облака против ветра плывут - скоро будет снегопад.
9 февраля именины празднуют владельцы таких имен: Иоанн, Петр, Дмитрий и Иван.
Источник: ТСН.
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