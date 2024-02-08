Какой православный праздник 9 февраля, в этот день верующие чтят память святого Панкратия.

9 февраля в церковном календаре – день памяти святого Панкратия, который по преданию был современником Иисуса Христа.

Также Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Раньше в этот день наши предки шли на службу в церковь, чтобы помолиться святым о помощи и благополучии в семье.

Издавна считается, что Иоанн Златоуст защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Иоанну Златоусту молились и просили о прибавления разума и поиске себя.

Архиепископа принято считать заступником людей, которые в отчаянии и пребывают на распутье.

Существуют и запреты в этот день, что сегодня нельзя делать:

В этот день желательно избегать порезов, ожогов и травм.

Также запрещено мыть голову - это считается дурной приметой, ведь так можно лишиться разума.

Нельзя дарить и принимать подарки, ведь в них может быть порча.

Пересчитывать деньги - к бедности.

Этот день считается неудачным для свадьбы и венчания

Известно и о приметах на 9 февраля:

луна белая - к похолоданию, красная - к сильному ветру;

если в этот день облака против ветра плывут - скоро будет снегопад.

9 февраля именины празднуют владельцы таких имен: Иоанн, Петр, Дмитрий и Иван.

Источник: ТСН.

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