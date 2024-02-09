В Украине традиционно перед Пасхой продолжается Великий пост, стало известно, когда он начнется в 2024 году.

Великий пост в Украине в 2024 году начнётся 18 марта, а завершится 4 мая.

Известно, что это самый длинный пост в году, считающийся одним из самых строгих, верующие постятся целых 48 дней.

Великий пост начинается за семь недель до Воскресения Господня, в понедельник и заканчивается в субботу.

В первый день Великого поста и Страстную пятницу необходимо соблюдать строгие правила.

Верующие во время Великого поста не употребляют мясные, молочные продукты и яйца, кроме того, следует отказаться от блюд, где они содержатся.

В первую неделю Великого поста и Страстную неделю люди не едят мясные продукты и блюда.

В другие дни недели, в частности, в понедельник, среду и пятницу, нельзя добавлять в рацион мясные продукты и блюда, во вторник и четверг разрешается вся еда.

Во время Великого поста запрещаются вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие развлекательные мероприятия.

Украинцы в комментариях поделились своими мыслями по поводу Великого поста:

"У нас война, постимся уже 10 лет. И не видно конца",

"А почему не изменили празднование Пасхи? Почему Крещение, Рождество по другому а Пасха вместе со страной - агрессором? Как это так ??",

"Католики правильно отмечают, 14 апреля картофель должен быть посаженным".

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