Квашеная капуста – доступная и такая любимая закуска, которую можно приготовить по новому интересному рецепту.

Известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян предложил рецепт квашеной капусты без моркови.

"Секрет ШЕФА: перец чили. Порезать тоненько", – подчеркнул звезда «Мастер Шеф».

Для приготовления квашеной капусты по рецепту шеф-повара понадобятся следующие ингредиенты:

Капуста зимних сортов 3 кг, сахар 1 ст л, соль 1 ст ложка, лавровый лист 3-4 листочка, перец душистый 9 горошинок, перец черный горошек 10 шт, перец чили.

«Хорошо помните капусту, не переусердствуйте, вложите плотно в ведерко и накройте с меньшим диаметром тарелкой и под тяжелую банку с водой оставить на 2-3 дня, и в холодильник. Приятного аппетита!», - отметил Алик Мктрчян, показав ход приготовления квашеной капусты на своей странице в Инстаграм.

Квашеная капуста — отличный источник витамина С. Квашеная капуста отлично подходит для поддержания здоровья кожи, эффективно заживляет раны и устраняет кровоподтеки.

Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы.

По словам диетологов, безопасное количество квашеной капусты – полстакана раз в день, и лучше есть ее в первой половине дня и на обед.

Но следует обязательно помнить, что квашеную капусту с осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью, при панкреатите, обострении гастрита или язве желудка.

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