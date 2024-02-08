В октябре 2023 года мужчина прошел медицинскую комиссию, признавшую его "ограниченно пригодным".

В Закарпатской области прошел суд над мужчиной, письменно отказавшимся от мобилизации. Стало известно, какой приговор принял суд на заседании. Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Согласно судебным данным, в октябре 2023 года мужчина прошел медицинскую комиссию, признавшую его "ограниченно пригодным" к военной службе в Вооруженных Силах. В тот же день он получил повестку, но настоятельно отказался от мобилизации, предоставив письменный отказ.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что уклонился от мобилизации из-за своего плохого состояния здоровья и невозможности выполнения военной службы.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к пяти годам лишения свободы, однако заменил реальный срок на трехмесячный испытательный срок.

Напомним, что в Ивано-Франковской области мужчину, который после получения повестки подал на развод с целью стать одиноким отцом, приговорили к трем годам лишения свободы. По мнению судей, мужчина "ложно считает, что его действия вполне правомерны, ведь он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, а потому имеет право не вставать в защиту Родины".

Суд считает это поступком уклонения от мобилизации, ведь за ребенком может ухаживать и за ним.

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