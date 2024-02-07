Морковь по-корейски – это любимая многими закусками.
Но она отлично сочетается с большим количеством вкусных ингредиентов в других блюдах. К примеру, в шаурме, хот-догах, рулетах и, конечно, в салатах.
Один из них – это салат «Виктория», для которого кроме моркови по-корейски понадобятся еще несколько ингредиентов.
Итак, для приготовления салата понадобятся крабовые палочки – 200 г, морковь по-корейски – 200 г, твердый сыр – 100 г, отварные яйца – 4 шт., зелень и чеснок по вкусу, соль, перец и майонез для заправки.
Крабовые палочки нарезаем кубиками, сыр и яйца необходимо натереть.
Салат с морковью по-корейски.
Зелень и чеснок измельчаем.
Перемешиваем ингредиенты, добавляем морковь по-корейски, соль и перец.
Заправляем майонезом и можно подавать на стол!
Отметим, морковь по-корейски происходит из традиционного корейского блюда кимчи (пекинская капуста с пряностями).
Считается, что морковь вместо капусты начали шинковать в салат эмигранты из Северной Кореи, которые до революции поселились в России, которых в сталинские времена депортировали в Среднюю Азию. А также выходцы из Южной Кореи, которых японцы вывезли на Сахалин.
Пекинской капусты не было, так что ее заменила дешевая и доступная морковь.
Обычно натертую на специальной терке морковь сдабривают чесноком, молотым кориандром, молотым красным и черным перцем, уксусом, маслом, солью, сахаром.
Морковь по-корейски приобрела такую популярность, что в магазинах можно приобрести смесь специи для ее приготовления в домашних условиях.
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