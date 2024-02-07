По старому стилю 8 февраля верующие вспоминают священника преподобного Феодора.

Народный праздник 8 февраля известен под названием Фёдор Студит.

Так, наши предки 8 февраля почитали Федора Студита, его называли Федор-поминальник, ведь наши предки верили, что именно в этот день умершие посещают дом, в котором они жили.

Именно по этой причине 8 февраля подходящий день для похода в церковь, где важно помолиться за умерших близких.

Также в молитвах к святому верующие просили защить их от пожаров, от диких зверей и просили исцеления от болей в груди и желудке.

Существуют и запреты 8 февраля, что запрещено делать:

Ни в коем случае нельзя мочить ноги 8 февраля, потому что есть большой заболеть.

В том случае, если в этот день поминаете умерших на кладбище или дома - не нужно пить алкоголь.

Нельзя выбрасывать остатки каши, ее лучше отдать птицам или домашним животным.

Нельзя ссориться с родными, важно постараться решить конфликт мирно.

Приметы погоды 8 февраля:

Наши предки следили, как поют синички - если весь день - это к поздней весне.

Дятел 8 февраля стучит по дереву - значит весна будет ранней.

Подснежники уже распустились - ждите ранней весны.

Луна ночью с синеватым оттенком - к сильному морозу, с желтым оттенком - к снегопаду.

Источник: Униан.

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