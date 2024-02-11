Кулинарный эксперт, бывшая судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своими секретами, как сделать начинку для блинов сочной и нежной.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкусные и сочные блины с мясом.

Для приготовления блинов с мясной начинкой "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:

блины - 15 шт. (рецепт блинов вы найдете здесь)

свинина - 700 г (можно брать любое другое мясо)

морковь - 1 шт.

лук репчатый - 300 г

чеснок - 2 зуб.

кориандр - 0,5 ч.л.

смесь перцев - 0,5 ч.л.

лавровый лист - 2 шт.

растительное масло - 20 мл

соль - 1 ч.л.

сливочное масло - 50 г

В кипящий бульон с добавлением целой или разрезанной на большие куски моркови и лука, соли, перца и лаврового листа бросаем мясо и варим до готовности.

"Помни, что когда варишь мясо, его нужно класть в кипящий бульон. Когда варишь бульон, клади мясо и кости в холодную воду", – пояснила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Другую луковицу тоненько нарезаем и томим на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне с добавлением измельченного чеснока и 2 ст.л. воды.

"В моем рецепте есть секретки. Я добавляю морковь из бульона в фарш. Благодаря этому он становится маслянистым, сочным, не жирным и плюс овощи!", – советует звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

С помощью мясорубки измельчаем готовое мясо, морковь из бульона и спассированный лук (а лук из бульона выбрасываем). Добавляем соль, перец, кориандр, а также немного бульона. Бульон вливаем по 2 ст.л., вымешиваем и снова добавляем и вымешиваем - пока фарш не будет идеально сочным, но не водянистым.

Выкладываем мясную начинку на блины и заворачиваем их квадратиками. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова обжаривает блины с мясов на разогретом сливочном масле на небольшом огне по 2-3 минуты с обеих сторон.

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