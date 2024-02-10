Служба безопасности разоблачила очередную вражескую агентшу.
Как сообщила СБУ, в Донецкой области изменница собирала данные о защитниках и корректировала вражеский огонь по гражданской инфраструктуре.
По ее «наведению» 6 января 2024 года врагом был нанесен удар по жилой застройке в Покровском районе.
В результате вражеского обстрела погибли 6 мирных жителей.
Злоумышленница отслеживала движение эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ.
Вражеская информаторка устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе.
Предательница расспрашивала «нужные» сведения у рабочих вокзала во время разговоров.
Полученную информацию женщина дистанционно передавала кадровому сотруднику группы.
Сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторку и задержали ее.
По месту жительства у задержанной изъят телефон, с помощью которого она общалась с врагом.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.
В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что недавно СБУ и Минобороны в Киеве обнаружили попытку хищения 1,5 млрд грн на закупки снарядов.
в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, причастный к сделке.
Чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией на приобретение артиллерийских снарядов для ВСУ, однако бюджетные деньги так и не были перечислены на счета спецэкспортера.
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