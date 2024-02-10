Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить ленивую закуску и одновременно с этим насыщенное и вкусное блюдо с лавашем. Литвинова также заметила, благодаря паприке и прованским травам пирог будет еще более пикантным.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 750 г фарша индейки
- 50 г кинзы
- 100 г зеленого лука
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 1 ч. л. черного перца
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сухих прованских трав
- 300 г сметаны
- 3 яйца
- 200 г моцареллы
Инструкции:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
Мелко нарежьте кинзу и зеленый лук. Тертую моцареллу на крупной терке.
Шаг 2: Приготовление начинки
В большой миске смешайте фарш индейки с кинзой, зеленым луком, сушеным чесноком, черным перцем, паприкой, солью и сухими прованскими травами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Шаг 3: Приготовление заливки
В отдельной миске смешайте сметану с яйцами и солью до получения однородной заливки.
Шаг 4: Формирование рулетов
"Мастер Шеф" Литвинова советует, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лист лаваша.
Сверните каждый лаваш в рулет.
Разрежьте каждый рулет на одинаковые кусочки по высоте формы для выпечки.
Шаг 5: Выпекание
Выложите кусочки рулетов вертикально в форму для выпечки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Далее залейте заливкой из сметаны и яиц.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После этого посыпьте верх каждого кусочка натертой моцареллой.
Верните форму в духовку и готовьте еще 10-15 минут, пока сыр не растопится и не зарумянится.
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