Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить ленивую закуску и одновременно с этим насыщенное и вкусное блюдо с лавашем. Литвинова также заметила, благодаря паприке и прованским травам пирог будет еще более пикантным.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

750 г фарша индейки

50 г кинзы

100 г зеленого лука

1 ч. л. сушеного чеснока

1 ч. л. черного перца

1 ч. л. паприки

1 ч. л. соли

1 ч. л. сухих прованских трав

300 г сметаны

3 яйца

200 г моцареллы

Инструкции:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Мелко нарежьте кинзу и зеленый лук. Тертую моцареллу на крупной терке.

Шаг 2: Приготовление начинки

В большой миске смешайте фарш индейки с кинзой, зеленым луком, сушеным чесноком, черным перцем, паприкой, солью и сухими прованскими травами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Шаг 3: Приготовление заливки

В отдельной миске смешайте сметану с яйцами и солью до получения однородной заливки.

Шаг 4: Формирование рулетов

"Мастер Шеф" Литвинова советует, нанесите тонкий слой мясного фарша на каждый лист лаваша.

Сверните каждый лаваш в рулет.

Разрежьте каждый рулет на одинаковые кусочки по высоте формы для выпечки.

Шаг 5: Выпекание

Выложите кусочки рулетов вертикально в форму для выпечки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. Далее залейте заливкой из сметаны и яиц.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов Цельсия в течение 30 минут. После этого посыпьте верх каждого кусочка натертой моцареллой.

Верните форму в духовку и готовьте еще 10-15 минут, пока сыр не растопится и не зарумянится.

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