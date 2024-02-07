Пресссекретарь "ПриватБанка" Олег Серга также пояснил, что находящиеся за рубежом украинцы могут сделать.

Многие украинцы находятся в ситуации, когда не могут лично заменить свою карту "ПриватБанка". Стало известно, продлевается ли автоматически срок действия карт во время военного положения. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

Если у вас есть карта "ПриватБанка" для получения зарплаты, пенсии или любая другая, и не используете ее для оплаты в магазинах или снятия наличных в банкоматах Украины, то нет необходимости физически перевыпускать эту карту.

В "ПриватБанке" объяснили, что срок действия карт автоматически продлевается во время военного положения. Следовательно, заказ новой карты за границей не нужен.

"С начала войны мы продлили срок действия всех карточек, которые имеют наши клиенты. Это продолжение будет действовать до завершения военного положения в стране", – сообщил пресс-секретарь.

Пресссекретарь "ПриватБанка" Олег Серга также пояснил, что находящиеся за рубежом украинцы могут создать цифровую банковскую карточку в приложении "Приват24".

"Это можно сделать и за границей. Однако, если вы используете карту для покупок в интернете, где важен срок действия карты, или за границей, то лучше все-таки перевыпустить карту. Это можно сделать в любом отделении "Приватбанка", и это займет всего несколько минут", – отметил он.

Если вы заказали или перевыпустили новую карту, ее можно получить физически через службу доставки "Новая почта" по всей Украине и в шести европейских странах. Банк бесплатно отправляет эти карты.

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