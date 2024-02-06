Чтобы правильно проявить себя на этой неделе, вам нужно сформулировать свое намерение, запрограммировать его в жизнь, а затем постоянно действовать так, как будто оно у вас уже есть… потому что оно у вас есть.

Манифест Овна: креативные решения

Ожидайте плавных переходов в работе на этой неделе, поскольку звезды на самом деле благосклонны к вам. Признание того, над чем вы работали, уже близко, и вам будет легче использовать свои навыки мозгового штурма для дальнейшего совершенствования.

Манифест Тельца: воображение

Рой возможностей может прийти к твоей двери, Телец. Легко захотеть взять их всех, но не торопитесь. Взвесьте преимущества каждого из них и то, как эти возможности приблизят или отдалит вас от жизни вашей мечты.

Манифест Близнецов: Соединение

Новолуние 9 февраля принесет неожиданную активность, особенно в личной жизни.

Манифест рака: возвращение души

На горизонте вас ждет поворотный момент: Рак — особенно возможная эмоциональная перемена сердца . Люди из прошлого могут попытаться проникнуть в вашу жизнь. Скорее всего, бывшие. Подумайте, что вы чувствовали в конце ваших отношений с ними, а не в начале ухаживания. Вы действительно хотите почувствовать это снова?

Манифест Льва: принятие себя

Некоторые люди видят вашу ценность и хотят извлечь выгоду из того, что вы предлагаете. Возможно, это бизнес-идея или совет, который вы им предложили. Убедитесь, что вы владеете своей уверенностью. Вы заслуживаете признания.

Манифест Девы: радость

Дева, само собой разумеется, что ты любишь рутину. Поскольку вы так хорошо в них разбираетесь, вам не нужно тратить все свое время на их настройку. Ты получил это! Какую бы новую роль вы ни взяли в своей жизни, она дается вам легко.

Манифест Весов: проверка

С Плутоном в вашем солнечном пятом доме в этом месяце вы наполнены энергичной энергией, которая наверняка подтолкнет вас к достижению всех ваших целей.

Манифест Скорпиона: восстановление

После Новолуния на этой неделе ожидайте облегчения в сферах, связанных с вашим домом и семьей. Теперь, когда важные вещи рассортированы, убедитесь, что ваша чашка остается полной.

Манифест Стрельца: питание

На этой неделе Меркурий присоединяется к Солнцу в вашем секторе общения, что придает энергию вашей способности сосредотачиваться, реформироваться и меняться.

Манифест Козерога: сильные границы

Это второй месяц крайней активности в ваших отношениях, карьере и окружении, и февраль в этом отношении тоже не будет медленным. Ожидайте новых случаев самопознания и интуитивно понятных загрузок в ближайшие недели и месяцы.

Манифест Водолея: Благодарность

Хотя благодарность — это круглосуточное стремление к лучшей и более полноценной жизни, вам будет полезно сосредоточиться на том, что вам нравится в вашей жизни сейчас. Меркурий входит в Водолей 5-го числа, и завеса тайны спадает с вас. Вы знаете, что сказать, что сделать и кому.

Манифест Рыб: смелость

На этой неделе вам будет подробно описан «процесс». Существует процесс, позволяющий добраться туда, куда вы направляетесь, и требует тщательной подготовки. Это нисколько не должно вас обескураживать, потому что действительно все в ваших руках.

Источник: yourtango.

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