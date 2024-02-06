В церковном календаре 7 февраля – день памяти преподобного Луки Элландского.

Православные также отмечают праздник 7 февраля - день иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

Издавна верили, что именно 7 февраля идеально подходит для добрых дел и благотворительности.

Среди наших предков существовали поверье - если подарить женщине цветы в этот день - это значит пожелать ей счастья и благополучие в личной жизни.

Людям, занимающимся продажами, нужно 7 февраля носить в кармане кусочек сахара, дабы выручка и поток клиентов увеличивался.

Православная церковь запрещает тяжело работать 7 февраля и переживать о чем-либо.

Запрещено стричь ногти и волосы, иначе накличете беду.

Не рекомендуется также покидать дом без необходимости.

Нельзя 7 февраля женщинам носить платья зеленого цвета.

Также не разрешается заключать браки, потому что есть риск того, что они будут несчастливы.

Не стоит в этот день идти в магазин за покупками.

Народные приметы на 7 февраля:

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

например, раньше 7 февраля смотрели, какой день: если тепло пришло с севера – ждите солнечную и хорошую погоду летом.

Если после полудня ветер – значит будет большой урожай яровых, а услышать в этот день, как гремит гром – сена будет мало.

Источник: unian.

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